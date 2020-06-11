Собянин рассказал о поддержке бизнеса в условиях коронавируса

"Москва, помимо мер, которые предпринимаются на федеральном уровне... ввела четыре пакета поддержки бизнеса. Они касаются аренды помещений, отсрочки уплаты городских налогов, как налог на имущество, налог на недвижимость, льготные кредиты и целый ряд других, субсидии, субсидирование процентных ставок - все это тянет на сегодняшний день как минимум на 80 миллиардов рублей городской поддержки", - отметил Собянин в интервью телеканала "Россия 24".