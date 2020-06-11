https://ria.ru/20200611/1572826950.html
Собянин рассказал о поддержке бизнеса в условиях коронавируса
2020-06-11T18:39
2020-06-11T18:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
экономика
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, экономика
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Власти Москвы
в условиях пандемии коронавируса
поддержали бизнес в объеме 80 миллиардов рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
в четверг.
"Москва, помимо мер, которые предпринимаются на федеральном уровне... ввела четыре пакета поддержки бизнеса. Они касаются аренды помещений, отсрочки уплаты городских налогов, как налог на имущество, налог на недвижимость, льготные кредиты и целый ряд других, субсидии, субсидирование процентных ставок - все это тянет на сегодняшний день как минимум на 80 миллиардов рублей городской поддержки", - отметил Собянин в интервью телеканала "Россия 24".
По его словам, бизнес активно пользуется этими механизмами поддержки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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