Собянин призвал москвичей не навредить здоровью после снятия ограничений

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о снятых ограничениях по коронавирусу в столице, заявил, что свободой надо пользоваться осторожно и аккуратно, чтобы не навредить своему здоровью и здоровью окружающих.
"Надо пользоваться той свободой, которая сегодня у нас есть, осторожно, аккуратно, чтобы не навредить своему здоровью и здоровью близких людей. Если в парке много людей, не протолкнуться, не надо туда ходить. Выберете другое время и место для чувства собственного самосохранения", - отметил Собянин в интервью телеканала "Россия 24" в четверг.
Со вторника в столице отменили два самых основных и долго существовавших ограничения: режим самоизоляции и пропускной режим. Кроме того, отменили и график прогулок, который просуществовал в столице чуть больше недели - с 1 июня. Как ранее отмечал мэр, график прогулок для москвичей вводился до 14 июня в тестовом режиме. Требовалось сделать плавный переход от режима самоизоляции, чтобы резко не образовывались толпы на улицах города, поэтому все жилые дома в столице разделили на группы, и у жителей домов для прогулок были выделены определенные дни.
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