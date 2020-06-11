Собянин призвал москвичей не навредить здоровью после снятия ограничений

Со вторника в столице отменили два самых основных и долго существовавших ограничения: режим самоизоляции и пропускной режим. Кроме того, отменили и график прогулок, который просуществовал в столице чуть больше недели - с 1 июня. Как ранее отмечал мэр, график прогулок для москвичей вводился до 14 июня в тестовом режиме. Требовалось сделать плавный переход от режима самоизоляции, чтобы резко не образовывались толпы на улицах города, поэтому все жилые дома в столице разделили на группы, и у жителей домов для прогулок были выделены определенные дни.