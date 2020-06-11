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В России увеличили минимальное пособие по безработице за май–июль
2020-06-11T18:29
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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здоровье - общество, михаил мишустин, общество

В России увеличили минимальное пособие по безработице за май–июль

18:29 11.06.2020
12385
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСайт общероссийского центра занятости
Сайт общероссийского центра занятости
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, увеличивающее минимальное пособие по безработице за май-июль до 4,5 тысяч рублей, сообщила пресс-служба кабмина.
"Безработные граждане получат дополнительную помощь от государства. Постановление об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин... Минимальное пособие по безработице за май-июль увеличивается до 4,5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получают пособие в максимальном размере – 12 130 рублей.
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