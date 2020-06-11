Сбербанк объяснил списание выплат на детей за долги

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сбербанк мог списать единовременные выплаты на детей в счет погашения долгов, только если судебные приставы направили в банк постановление о списании средств со счета клиента, а зачисление не было промаркировано как социальная выплата, или если клиент сам дал поручение на погашение долга со счета, на который поступили выплаты, говорится в сообщении кредитной организации.

Клиенты Сбербанка в Twitter накануне пожаловались на списание банком в счет задолженности пособий на детей, которые выплачиваются в связи с пандемией коронавируса. В банке сообщили РИА Новости, что случаи списания Сбербанком единовременных выплат на детей в счет погашения долгов не являются системными, по ним проводится проверка.

"В открытых каналах нами было выявлено примерно в 0,001% случаев, когда наши клиенты могли столкнуться со списанием средств, поступивших на их счета в качестве поддержки в период пандемии COVID19. Сбербанк предпринял все возможные меры для того, чтобы эта ситуация затронула как можно меньше наших клиентов, но к сожалению, полностью исключить такие списания не удалось", - рассказали в банке.

При этом Сбербанк отметил, что подобная ситуация могла произойти, если в банк поступило актуальное постановление о списании средств со счета клиента от судебных приставов, а поступившее зачисление не было промаркировано как социальная выплата, либо клиент сам перевел средства между своими счетами, в этом случае они теряют статус защищенных. Также такая ситуация возможна, если у клиента есть задолженность по кредитным продуктам банка, а при заключении кредитного договора, клиент дал банку поручение на погашение долга со счета, на который поступили выплаты господдержки.

"По каждому выявленному случаю банк проводит оперативную проверку и возвращает средства. Мы рекомендуем нашим клиентам, столкнувшимся с подобными списаниями, обратиться в банк любым удобным для них способом. Такие обращения будут рассмотрены банком в первую очередь", - пообещали в банке.

По данным кредитной организации, банк уже произвел почти 18 миллионов выплат на детей в возрасте до 16 лет. Общая сумма выплат государственной поддержки семьям с детьми в связи с коронавирусом составила более 208 миллиардов рублей.