Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200611/1572826052.html
Сбербанк объяснил списание выплат на детей за долги
2020-06-11T18:50
россия
сбербанк россии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569857496_0:227:3071:1954_1200x0_80_0_0_3681aed4165c404b207be6a00a300c8b.jpg
https://ria.ru/20200522/1571831650.html
https://ria.ru/20200518/1571596916.html
2
россия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572826052.html?chat_room_id=1572826052
Новости
ru-RU
4182
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569857496_0:227:3071:1954_1200x0_80_0_0_3681aed4165c404b207be6a00a300c8b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569857496_340:0:3071:2048_1200x0_80_0_0_1288b6a4deeae7226d440b033566e763.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569857496_702:0:2750:2048_1200x0_80_0_0_59ab68b7eaa2cf143d3ad1829af0199e.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сбербанк россии, экономика

Сбербанк объяснил списание выплат на детей за долги

18:23 11.06.2020 (обновлено: 18:50 11.06.2020)
4182
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип на главном здании Сбербанка на улице Вавилова в Москве
Логотип на главном здании Сбербанка на улице Вавилова в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сбербанк мог списать единовременные выплаты на детей в счет погашения долгов, только если судебные приставы направили в банк постановление о списании средств со счета клиента, а зачисление не было промаркировано как социальная выплата, или если клиент сам дал поручение на погашение долга со счета, на который поступили выплаты, говорится в сообщении кредитной организации.
Клиенты Сбербанка в Twitter накануне пожаловались на списание банком в счет задолженности пособий на детей, которые выплачиваются в связи с пандемией коронавируса. В банке сообщили РИА Новости, что случаи списания Сбербанком единовременных выплат на детей в счет погашения долгов не являются системными, по ним проводится проверка.
Женщины с колясками в Грачевском парке
22 мая, 12:26
Госдума удвоила пособия на детей
"В открытых каналах нами было выявлено примерно в 0,001% случаев, когда наши клиенты могли столкнуться со списанием средств, поступивших на их счета в качестве поддержки в период пандемии COVID19. Сбербанк предпринял все возможные меры для того, чтобы эта ситуация затронула как можно меньше наших клиентов, но к сожалению, полностью исключить такие списания не удалось", - рассказали в банке.
При этом Сбербанк отметил, что подобная ситуация могла произойти, если в банк поступило актуальное постановление о списании средств со счета клиента от судебных приставов, а поступившее зачисление не было промаркировано как социальная выплата, либо клиент сам перевел средства между своими счетами, в этом случае они теряют статус защищенных. Также такая ситуация возможна, если у клиента есть задолженность по кредитным продуктам банка, а при заключении кредитного договора, клиент дал банку поручение на погашение долга со счета, на который поступили выплаты господдержки.
Отделение Сбербанка России
18 мая, 10:14
Банки предупредили об угрозе списания алиментов за долги
"По каждому выявленному случаю банк проводит оперативную проверку и возвращает средства. Мы рекомендуем нашим клиентам, столкнувшимся с подобными списаниями, обратиться в банк любым удобным для них способом. Такие обращения будут рассмотрены банком в первую очередь", - пообещали в банке.
По данным кредитной организации, банк уже произвел почти 18 миллионов выплат на детей в возрасте до 16 лет. Общая сумма выплат государственной поддержки семьям с детьми в связи с коронавирусом составила более 208 миллиардов рублей.
Российские семьи с 1 июня получают выплаты на детей от 3 до 7 лет, а также единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. При этом, по закону, единовременные пособия в 10 тысяч рублей на каждого ребенка не могут взыскиваться в счет долгов.
Господдержка семей с детьми: антикризисные меры
25 мая, 15:03Распространение нового коронавируса
Господдержка семей с детьми: антикризисные меры
128114812
Обсудить 2
РоссияСбербанк РоссииЭкономика
Рекомендуем
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТП
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В ВОЗ пояснили заявление о статистике по коронавирусу в России
Певица Любовь Успенская
Успенская объяснила ДТП с участием Ефремова
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат заявил, что Ефремову грозит еще одна статья
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам ресурсного обеспечения технического переоснащения Вооруженных сил. 23 ноября 2017
Путин уволил зампредседателя СК и замглавы Минюста
Девушка в защитной маске на торгово-пешеходном мосту Багратион в Москве
В России увеличили пособия по безработице
Мурманская область
В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
Американские флаги в Вашингтоне
В России оценили план конгрессменов США по новым санкциям
Забор крови из вены на тестирование наличия антител к коронавирусу
Ученые спрогнозировали сроки завершения эпидемии коронавируса в России
Здание Центрального банка России в Москве
Банки предложили ужесточить правила блокировки переводов физлиц
Табло пункта обмена валют в Москве
Курс доллара превысил майский максимум
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
Сбербанк восстановил работу приложения после сбоя
Иван Охлобыстин
Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым "погибли два человека"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым
Путин поручил организовать проверку знаний школьников
Подросток за компьютером
Оптическая иллюзия с совой озадачила пользователей Сети
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Северная верфь рассказала, когда передаст ВМФ фрегат "Адмирал Касатонов"
02:56Успенская объяснила ДТП с участием Ефремова
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
Лента новостейМолния