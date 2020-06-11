МСП Банк организовал размещение биржевых облигаций ТД "РКС-Сочи"

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк . МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП , выступил соорганизатором размещения биржевых облигаций компании "Торговый дом "РКС-Сочи" по открытой подписке на сумму 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что в четверг ООО "Торговый дом "РКС-Сочи", входящее в группу компаний "РКС Девелопмент", завершило размещение по открытой подписке бездокументарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций в количестве 500 тысяч штук номинальной стоимостью 1 тысяча рублей каждая со сроком погашения в 1092-й день с даты начала размещения. Бумаги имеют 12 квартальных купонов.

Цена размещения облигаций составила 100% от номинала, ставка 1-12 купонов установлена на уровне 14% годовых.

Организаторами выпуска выступили ИК "Септем Капитал" и МСП Банк. Техническим андеррайтером стал ИК "Септем Капитал". Свои заявки на приобретение бумаг подали более 200 инвесторов, являющихся клиентами 14 брокерских компаний и банков.

"В непростых условиях, сложившихся на рынке в связи с распространением коронавируса, данная сделка является ярким сигналом восстановления экономики. МСП Банк продолжает выступать якорным инвестором в подобных сделках и видит для этого инструмента большой потенциал среди субъектов МСП", - приводятся в сообщении слова председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова.

В свою очередь, основатель и основной акционер группы "РКС Девелопмент" Игорь Сагирян указал на огромное значение этой сделки для дальнейшего развития компании.

"С самого основания группа "РКС Девелопмент" придерживалась высоких стандартов корпоративного управления, и выход на публичный рынок стал для нее закономерным шагом. Компания с уважением относится к своим покупателям, предлагая качественный продукт и сдавая дома точно по графику, имеет безупречную кредитную историю, и нацелена на долгосрочную работу на рынке публичного долга, задавая новый уровень прозрачности для девелоперов", - цитирует Сагиряна пресс-служба банка.

Генеральный директор ИК "Септем Капитал" Денис Кучкин отметил, что сделка по размещению "РКС Девелопмент" задаёт новый стандарт в секторе облигаций для малого и среднего бизнеса (МСБ).