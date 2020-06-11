Семья погибшего водителя не примет помощь от Ефремова, заявил адвокат

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Семья погибшего Сергея Захарова после ДТП с актером Семья погибшего Сергея Захарова после ДТП с актером Михаилом Ефремовым не возьмет денег от артиста, сообщил представляющий ее интересы адвокат Александр Добровинский

Адвокат семьи заявил, что до вечера среды ни один человек из окружения Ефремова не позвонил и не принес извинений.

"Брат погибшего Сергея мне сказал, что они ждали хотя бы извинений от близких Ефремова. Семья приняла решение не брать ни одной копейки, в случае если какие-то деньги будут предложены им. Одна фраза тронула меня до сердца: "Жизнь нашего брата бесценна, и деньгами ее купить нельзя",- рассказал Добровинский в эфире телеканала "Россия 1".

Он добавил, что мать погибшего, которой 87 лет, даже не знает, что в четверг Сергея Захарова похоронят, родственники опасаются, что "может быть вторая смерть".

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.