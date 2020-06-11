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Семья погибшего водителя не примет помощь от Ефремова, заявил адвокат
2020-06-11T18:19
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
рязанская область
происшествия
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дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, рязанская область, происшествия

Семья погибшего водителя не примет помощь от Ефремова, заявил адвокат

18:18 11.06.2020 (обновлено: 18:19 11.06.2020)
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© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© РИА Новости
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Семья погибшего Сергея Захарова после ДТП с актером Михаилом Ефремовым не возьмет денег от артиста, сообщил представляющий ее интересы адвокат Александр Добровинский.
Адвокат семьи заявил, что до вечера среды ни один человек из окружения Ефремова не позвонил и не принес извинений.
"Брат погибшего Сергея мне сказал, что они ждали хотя бы извинений от близких Ефремова. Семья приняла решение не брать ни одной копейки, в случае если какие-то деньги будут предложены им. Одна фраза тронула меня до сердца: "Жизнь нашего брата бесценна, и деньгами ее купить нельзя",- рассказал Добровинский в эфире телеканала "Россия 1".
Он добавил, что мать погибшего, которой 87 лет, даже не знает, что в четверг Сергея Захарова похоронят, родственники опасаются, что "может быть вторая смерть".
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В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Ефремов помещен под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания артист с обвинением согласился и назвал инцидент "чудовищным".
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваРязанская областьПроисшествия
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