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Собянин опроверг информацию об одномоментном снятии ограничений в Москве
2020-06-11T18:53
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Собянин опроверг информацию об одномоментном снятии ограничений в Москве

18:12 11.06.2020 (обновлено: 18:53 11.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Информация об одномоментном снятии ограничений в Москве не соответствует действительности, все происходит постепенно в зависимости от динамики пандемии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"Это вообще не соответствует действительности",- сказал Собянин, комментируя высказывание москвички о том, что складывается впечатление, что все ограничения в Москве сняли "враз".
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Он напомнил, что все происходило постепенно: вначале с 12 мая заработали стройки и предприятия промышленности.
"Это первое большое решение, которые мы приняли по снятию ограничительных мер. На работу тогда вышли сотни тысяч людей. Дальше мы видим, что происходит положительная динамика, уменьшается количество заболеваний, госпитализаций и так далее, и приняли следующее решение об открытии торговли, по сути открыли все торговые центры, предприятия быта",- сказал Собянин.
Он также напомнил, что далее было принято решение о возможности прогулок в соответствии с графиком.
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"С этого времени прошло уже более 10 дней, 9-го числа было решение об отмене пропусков и графика прогулок. И дальше мы же не сказали, что мы все открыли, мы рассказали, как все поэтапно будет раскрываться: с 16-го, 23-го... Массовые мероприятия вообще перенесли на июль. Все это растянуто как минимум за два месяца, не одномоментно",- сказал Собянин.
Пятнадцатого июня мэр объявил этапы постепенного снятия основных ограничений в Москве. С 9 июня был отменён график прогулок, режим пропусков и самоизоляции, заработали салоны красоты и парикмахерские. С 16 мая откроются музеи, выставочные залы, зоопарки, летние веранды. С 23 июня возобновит работу фитнес-сфера и снова можно будет использовать городскую инфраструктуру: лавочки, беседки, детские и спортивные площадки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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График снятия ограничений в Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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