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Путин провел телефонный разговор с президентом Вьетнама
2020-06-11T18:11
нгуен фу чонг
евразийский экономический союз
владимир путин
вьетнам
в мире
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нгуен фу чонг, евразийский экономический союз, владимир путин, вьетнам, в мире

Путин провел телефонный разговор с президентом Вьетнама

18:11 11.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг по телефону обсудили энергетику, в том числе запуск новых проектов в сфере электрогенерации и мирного атома, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе вьетнамской стороны.
"Обстоятельно обсуждены конкретные направления дальнейшего развития двусторонних отношений. Обозначена заинтересованность в расширении торгово-экономического сотрудничества, в том числе при максимальном использовании потенциала Соглашения о свободной торговле между Евразэс и Вьетнамом. Отмечена важность кооперации на энергетическом направлении – как в рамках действующих проектов по добыче углеводородов, так и путем запуска новых, в частности, в сфере электрогенерации и мирного атома", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что президенты РФ и Вьетнама высоко оценили сотрудничество и взаимопомощь в борьбе с COVID-19, "включая поставку средств диагностики и индивидуальной защиты, а также направление российских специалистов во Вьетнам".
Кроме того, лидеры подтвердили настрой на укрепление взаимодействия по международной и региональной проблематике с учетом председательства России в текущем году в ШОС и БРИКС, а Вьетнама – в АСЕАН и на Восточноазиатском саммите.
Добавляется, что Нгуен Фу Чонг поздравил Владимира Путина и россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и Днем России.
"Выражено обоюдное удовлетворение состоянием российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства. Особо отмечено, что в этом году исполнилось 70 лет дипломатическим отношениям двух стран", - добавляется в сообщении.
Чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам Нго Дык Мань
11 сентября 2019, 23:52
Вьетнам уделяет много внимания укреплению отношений с Россией, заявил посол
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Нгуен Фу ЧонгЕвразийский экономический союзВладимир ПутинВьетнамВ мире
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