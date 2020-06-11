Путин провел телефонный разговор с президентом Вьетнама

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин и президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг по телефону обсудили энергетику, в том числе запуск новых проектов в сфере электрогенерации и мирного атома, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе вьетнамской стороны.

"Обстоятельно обсуждены конкретные направления дальнейшего развития двусторонних отношений. Обозначена заинтересованность в расширении торгово-экономического сотрудничества, в том числе при максимальном использовании потенциала Соглашения о свободной торговле между Евразэс и Вьетнамом. Отмечена важность кооперации на энергетическом направлении – как в рамках действующих проектов по добыче углеводородов, так и путем запуска новых, в частности, в сфере электрогенерации и мирного атома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президенты РФ и Вьетнама высоко оценили сотрудничество и взаимопомощь в борьбе с COVID-19, "включая поставку средств диагностики и индивидуальной защиты, а также направление российских специалистов во Вьетнам".

Кроме того, лидеры подтвердили настрой на укрепление взаимодействия по международной и региональной проблематике с учетом председательства России в текущем году в ШОС и БРИКС, а Вьетнама – в АСЕАН и на Восточноазиатском саммите.

Добавляется, что Нгуен Фу Чонг поздравил Владимира Путина и россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и Днем России.