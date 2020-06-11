МИД заявил о попытках следствия по MH17 отвести подозрения от Украины

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала проходящие в Нидерландах слушания по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе

Она отметила, что нидерландские прокуроры пытались отвести от Украины любые подозрения, заявляя, что украинские средства ПВО в районе трагедии в день катастрофы якобы не функционировали.

"Однако всему миру известны материалы, на которых украинские официальные лица позировали на фоне развернутых в зоне так называемой АТО "Буков" в боевом состоянии, а само обвинение прямо указывает, что ЗРК "Бук" Вооруженных сил Украины были расположены не только вокруг, но и в непосредственной близости от места трагедии. И все это на фоне утверждений, что именно Россия действует якобы недобросовестно, пытается завести следствие в тупик и так далее", — сказала Захарова.

Она также отметила, что обходится вопрос об ответственности Киева , не закрывшего воздушное пространство в зоне боевых действий.

"И конечно, никуда не годится то, что по целому ряду рассматриваемых на суде эпизодов в качестве доказательной базы делали ссылки на данные, полученные непосредственно от СБУ — явно заинтересованной стороны", — добавила Захарова.

Дипломат напомнила, что вывод о модели поразившей рейс MH17 ракеты сделан на основе того, что среди осколков обнаружены два элемента, отдаленно напоминающие двутавр. Однако в материалах технического расследования указывалось, что в боеголовках такого типа подобные осколки составляют четверть от общего числа, то есть их должно было быть около 100, отметила Захарова, добавив, что в корпусе самолета не обнаружили ни одного отверстия в форме двутавра, да и сами осколки найдены "при сомнительных обстоятельствах".

При этом прокуроры голословно утверждают, что представленные Россией материалы, доказывающие украинское происхождение ракеты, "подверглись манипуляции и подгонке", продолжила представитель МИД.

"Это ложь. Очередная ложь. Ведь им предлагали посетить Россию, воочию убедиться в подлинности формуляров, однако к этой теме следователи как-то сразу охладели. Ни сами не изъявили желания приехать, ни направляли никакие дополнительные запросы", — сказала она.

Захарова подчеркнула, что Россия не является стороной уголовного процесса, ведущегося окружным судом Гааги.

"Обвинения выдвинуты трем гражданам России — Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову, поэтому мы следим за его ходом с точки зрения соблюдения их законных прав", — заключила дипломат.

Суд в Гааге

Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 стартовал 9 марта. На этой неделе в судебном комплексе Схипхол начался новый блок слушаний.

По делу проходят четыре фигуранта — Гиркин, Дубинский, Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

Расследование вела международная следственная группа JIT, Россия в нем не участвовала. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.