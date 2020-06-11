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МИД заявил о попытках следствия по MH17 отвести подозрения от Украины
2020-06-11T22:02
мария захарова
mh17. расследование
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
николай винниченко
куала-лумпур
курск
нидерланды
в мире
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Почему постоянно пишут. что данные предоставленные российской стороной следствие проигнорировало? Всем же известно, что эти данные были рассмотрены и были отметены за явной несостоятельностью.
64
Именно проигнорировали. Так как сначала не смогли разобраться,не тот видите ли формат,вот и отмели.Так же эксперимент по проведённой имитации взрыва на земле не приняли во внимание и т.д. Ну и по честному,то если пытаются обвинить какую либо сторону,то обвиняемый должен быть ознакомлен с материалами следствия. Я никого не защищаю,но это не суд,а позорное судилище.
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мария захарова, mh17. расследование, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, куала-лумпур, курск, нидерланды, в мире

МИД заявил о попытках следствия по MH17 отвести подозрения от Украины

18:11 11.06.2020 (обновлено: 22:02 11.06.2020)
4371
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМесто крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала проходящие в Нидерландах слушания по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Она отметила, что нидерландские прокуроры пытались отвести от Украины любые подозрения, заявляя, что украинские средства ПВО в районе трагедии в день катастрофы якобы не функционировали.
"Однако всему миру известны материалы, на которых украинские официальные лица позировали на фоне развернутых в зоне так называемой АТО "Буков" в боевом состоянии, а само обвинение прямо указывает, что ЗРК "Бук" Вооруженных сил Украины были расположены не только вокруг, но и в непосредственной близости от места трагедии. И все это на фоне утверждений, что именно Россия действует якобы недобросовестно, пытается завести следствие в тупик и так далее", — сказала Захарова.
Она также отметила, что обходится вопрос об ответственности Киева, не закрывшего воздушное пространство в зоне боевых действий.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
10 июня, 17:07
Обвиняемому по делу MH17 не нужно переводить все досье, считает прокурор
"И конечно, никуда не годится то, что по целому ряду рассматриваемых на суде эпизодов в качестве доказательной базы делали ссылки на данные, полученные непосредственно от СБУ — явно заинтересованной стороны", — добавила Захарова.
Дипломат напомнила, что вывод о модели поразившей рейс MH17 ракеты сделан на основе того, что среди осколков обнаружены два элемента, отдаленно напоминающие двутавр. Однако в материалах технического расследования указывалось, что в боеголовках такого типа подобные осколки составляют четверть от общего числа, то есть их должно было быть около 100, отметила Захарова, добавив, что в корпусе самолета не обнаружили ни одного отверстия в форме двутавра, да и сами осколки найдены "при сомнительных обстоятельствах".
При этом прокуроры голословно утверждают, что представленные Россией материалы, доказывающие украинское происхождение ракеты, "подверглись манипуляции и подгонке", продолжила представитель МИД.

"Это ложь. Очередная ложь. Ведь им предлагали посетить Россию, воочию убедиться в подлинности формуляров, однако к этой теме следователи как-то сразу охладели. Ни сами не изъявили желания приехать, ни направляли никакие дополнительные запросы", — сказала она.

Захарова подчеркнула, что Россия не является стороной уголовного процесса, ведущегося окружным судом Гааги.
"Обвинения выдвинуты трем гражданам России — Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову, поэтому мы следим за его ходом с точки зрения соблюдения их законных прав", — заключила дипломат.

Суд в Гааге

Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 стартовал 9 марта. На этой неделе в судебном комплексе Схипхол начался новый блок слушаний.
По делу проходят четыре фигуранта — Гиркин, Дубинский, Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Расследование вела международная следственная группа JIT, Россия в нем не участвовала. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.
Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к крушению и не раз заявляла о предвзятости следствия. Так, по словам заместителя генпрокурора Николая Винниченко, следователи проигнорировали переданные Москвой данные российских радаров и документацию, свидетельствующую о том, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена была с подконтрольной Киеву территории.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Вчера, 17:14
Москва не является стороной уголовного процесса по MH17, заявили в МИД
1543201113
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Мария ЗахароваMH17. РасследованиеВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Николай ВинниченкоКуала-ЛумпурКурскНидерландыВ мире
Популярные комментарии
Почему постоянно пишут. что данные предоставленные российской стороной следствие проигнорировало? Всем же известно, что эти данные были рассмотрены и были отметены за явной несостоятельностью.
11 июня, 18:25
АШАлексей Шипарев
10010350
Именно проигнорировали. Так как сначала не смогли разобраться,не тот видите ли формат,вот и отмели.Так же эксперимент по проведённой имитации взрыва на земле не приняли во внимание и т.д. Ну и по честному,то если пытаются обвинить какую либо сторону,то обвиняемый должен быть ознакомлен с материалами следствия. Я никого не защищаю,но это не суд,а позорное судилище.
11 июня, 19:06
АААлекс. А.
3300003
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