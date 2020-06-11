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В Челябинской области продлили режим повышенной готовности
2020-06-11T18:08
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В Челябинской области продлили режим повышенной готовности

18:08 11.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Текслер
Алексей Текслер
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Текслер. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 11 июн – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в регионе, в том числе обязательной самоизоляции, до 30 июня, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.
Режим повышенной готовности действует в области до 14 июня.
"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года", - говорится в сообщении.
В регионе по-прежнему запрещены массовые мероприятия, ограничена работа ряда объектов, но внутри этого срока возможно частичное снятие ограничений, поясняется в сообщении.
Также согласно документу, как сообщалось ранее, на Южном Урале с 15 июня 2020 года смогут возобновить работу санатории с медицинской лицензией. Кроме того, разрешается начать занятия на открытом воздухе ученикам спортивных школ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлексей ТекслерОбщество
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