В Челябинской области продлили режим повышенной готовности

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июн – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в регионе, в том числе обязательной самоизоляции, до 30 июня, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

Режим повышенной готовности действует в области до 14 июня.

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

В регионе по-прежнему запрещены массовые мероприятия, ограничена работа ряда объектов, но внутри этого срока возможно частичное снятие ограничений, поясняется в сообщении.

Также согласно документу, как сообщалось ранее, на Южном Урале с 15 июня 2020 года смогут возобновить работу санатории с медицинской лицензией. Кроме того, разрешается начать занятия на открытом воздухе ученикам спортивных школ.