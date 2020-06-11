https://ria.ru/20200611/1572825281.html
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности
2020-06-11T18:08
2020-06-11T18:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
алексей текслер
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, алексей текслер, общество
ЧЕЛЯБИНСК, 11 июн – РИА Новости.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер
продлил режим повышенной готовности в регионе, в том числе обязательной самоизоляции, до 30 июня, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.
Режим повышенной готовности действует в области до 14 июня.
"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года", - говорится в сообщении.
В регионе по-прежнему запрещены массовые мероприятия, ограничена работа ряда объектов, но внутри этого срока возможно частичное снятие ограничений, поясняется в сообщении.
Также согласно документу, как сообщалось ранее, на Южном Урале с 15 июня 2020 года смогут возобновить работу санатории с медицинской лицензией. Кроме того, разрешается начать занятия на открытом воздухе ученикам спортивных школ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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