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В МИД прокомментировали прошедшие в Нидерландах слушания по делу MH17
2020-06-11T18:06
мария захарова
mh17. расследование
бук (зенитный ракетный комплекс)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нидерланды
в мире
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мария захарова, mh17. расследование, бук (зенитный ракетный комплекс), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нидерланды, в мире

В МИД прокомментировали прошедшие в Нидерландах слушания по делу MH17

18:05 11.06.2020 (обновлено: 18:06 11.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаседание суда в комплексе правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. 9 марта 2020
Заседание суда в комплексе правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. 9 марта 2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Заявление голландского следствия о том, что Россия пытается "подогнать" доказательства по делу о крушении MH17, – ложь, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нидерландский прокурор Тейс Бергер недавно заявил, что якобы установлена модель поразившей рейс MH17 ракеты. Этот вывод сделан на основе отдаленного сходства двутавра, так называемой бабочки - всего двух осколков из обнаруженных 370, хотя в материалах голландского технического расследования четко указано, что в боеголовках такого типа подобные осколки составляют одну четверть от общего числа, то есть их должно было быть около 100", - сказала Захарова, комментируя прошедшие в Нидерландах 8-10 июня слушания по крушению малайзийского Boeing.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
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Она подчеркнула, что в корпусе самолета не обнаружено ни одного отверстия в форме двутавра, да и сами осколки найдены "при сомнительных обстоятельствах".
"Наконец, спустя два года обвинение вспомнило о представленных Россией материалах. Они доказывают украинское происхождение ракеты, которая, по мнению самой следственной группы, поразила рейс MH17. Тем не менее, прокуроры берутся утверждать - делают это голословно - что российские данные "подверглись манипуляции и подгонке". Это ложь. Очередная ложь. Ведь им предлагали посетить Россию, воочию убедиться в подлинности формуляров, однако к этой теме следователи как-то сразу охладели. Ни сами не изъявили желания приехать, ни направляли никакие дополнительные запросы", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.
Новый блок слушаний по делу MH17 в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах начался 8 июня. Сам судебный процесс стартовал 9 марта. По нему проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
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В 2015 году натурные эксперименты концерна ПВО "Алмаз-Антей" показали, что Boeing был сбит зенитной ракетой 9М38, которая не производится в РФ с 1986 года и была снята с вооружения российских ВС еще в 2011 году. Специалисты пришли к выводу, что вариант поражения Boeing более современной ракетой 9М38М1 исключен, поскольку этот тип боеприпасов оставляет на корпусе повреждения, не обнаруженные на малайзийском самолете. Как сообщал гендиректор концерна Ян Новиков, эксперименты показали, что в случае поражения Boeing более современной ракетой 9М38М1 самолет бы имел огромное количество характерных повреждений в виде "бабочки", так как из 7 тысяч осколков каждый четвертый – это двутавр с наибольшей кинетической энергией.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
10 июня, 17:32
Знать необязательно. Обвиняемому по MH17 отказали в полном переводе досье
4333022
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Мария ЗахароваMH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НидерландыВ мире
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