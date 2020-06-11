В МИД прокомментировали прошедшие в Нидерландах слушания по делу MH17

Она подчеркнула, что в корпусе самолета не обнаружено ни одного отверстия в форме двутавра, да и сами осколки найдены "при сомнительных обстоятельствах".

"Наконец, спустя два года обвинение вспомнило о представленных Россией материалах. Они доказывают украинское происхождение ракеты, которая, по мнению самой следственной группы, поразила рейс MH17. Тем не менее, прокуроры берутся утверждать - делают это голословно - что российские данные "подверглись манипуляции и подгонке". Это ложь. Очередная ложь. Ведь им предлагали посетить Россию, воочию убедиться в подлинности формуляров, однако к этой теме следователи как-то сразу охладели. Ни сами не изъявили желания приехать, ни направляли никакие дополнительные запросы", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.