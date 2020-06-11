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В США и Евросоюзе интересуются российскими антисептиками
2020-06-11T17:58
евразийский экономический союз
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
сша
экономика
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евразийский экономический союз, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сша, экономика

В США и Евросоюзе интересуются российскими антисептиками

17:58 11.06.2020
1356
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАнтисептик
Антисептик
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Антисептик. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российскими антисептиками и дезинфекторами интересуются в США и Европейском союзе, сообщили РИА Новости в компаниях-производителях данной продукции.
Правительство России с 3 мая сняло запрет на экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ). Вместе с тем, согласно решению Евразийской экономической комиссии, такой экспорт до 30 сентября разрешен только в другие страны ЕАЭС. Минпромторг рассчитывает в ближайшее время начать экспорт из России СИЗ, заявил 10 июня глава ведомства Денис Мантуров.
"Сейчас, в связи со снятием ограничений на экспорт в страны ЕАЭС, наша продукция (дезинфекторы - ред.) уже поступает туда. Параллельно, мы по заказу наших клиентов ведем сертификацию продукции для США, стран ЕС и стран Персидского залива", - рассказали в группе "Арнест".
Из-за пандемии компания увеличила выпуск дезинфекторов почти в тысячу раз. "Дезинфекторы входили в ассортимент "Арнеста" и в прошлые годы, но если за 2019 год их выпущено около 15 тысяч, то за март-апрель 2020 года – более 14 миллионов штук. И это не предел: производственные возможности компании сегодня позволяют выпускать до 20 миллионов дезинфекторов ежемесячно, если в этом будет необходимость", - отметили в группе.
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Другой крупный производитель антисептических и дезинфицирующих средств "Бентус лаборатории" развивает экспортное направление с начала 2019 года. Компания поставляла продукцию в США, Великобританию, Италию, Малайзию, Сингапур, Латвию, Эстонию, Армению, Кипр и Вьетнам. "После отмены ограничений по вывозу дезинфицирующих средств мы продолжим эти поставки, а также планируем существенно их нарастить", - заявили в компании, уточнив, что получили большое количество зарубежных запросов во время пандемии.
По текущим действующим контрактам "Бентус лаборатории" имеет запросы на экспорт 200-400 тысяч единиц продукции в месяц, что составляет примерно 10-15% от общего объема продаж. "Наш среднемесячный объем производства в период пандемии (март-апрель) вырос в 6,6 раза", - сообщили в компании, отметив, что сейчас настал тот момент, когда нужно открыть границы для экспорта.
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Евразийский экономический союзДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)СШАЭкономика
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