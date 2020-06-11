С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Государственный Эрмитаж может открыться для посетителей в середине июля, маски и перчатки будут обязательны, сообщил генеральный директор музея Государственный Эрмитаж может открыться для посетителей в середине июля, маски и перчатки будут обязательны, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский

"Так просто сразу взять и распахнуть двери мы не можем… это должно быть постепенно… Примерно прикидываем, что в середине июля мы сможем нормально открыться", - сказал Пиотровский в эфире радио "Рекорд" в четверг.

"Без масок и перчаток пускать не будем… Нужно (будет) поставить автоматы, где люди смогут купить эти маски и перчатки, потому что бесплатно мы снабдить ими не сможем", - добавил он.

По его словам, Эрмитаж, вероятнее всего, введет сеансы для посещения, когда время пребывания в музее ограничено. Также Пиотровский предупредил, что с учетом необходимости соблюдения социальной дистанции в музейных залах "не всюду можно будет заходить".

Минкультуры в понедельник заявляло, что если режим самоизоляции снят в регионе, где находится федеральное учреждение, оно сможет приступить к работе с 9 июня, однако возобновление приема посетителей будет зависеть от решения региональных властей.