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Эрмитаж может открыться для посетителей в середине июля
2020-06-11T18:35
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Эрмитаж может открыться для посетителей в середине июля

17:57 11.06.2020 (обновлено: 18:35 11.06.2020)
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© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Государственный Эрмитаж может открыться для посетителей в середине июля, маски и перчатки будут обязательны, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.
"Так просто сразу взять и распахнуть двери мы не можем… это должно быть постепенно… Примерно прикидываем, что в середине июля мы сможем нормально открыться", - сказал Пиотровский в эфире радио "Рекорд" в четверг.
"Без масок и перчаток пускать не будем… Нужно (будет) поставить автоматы, где люди смогут купить эти маски и перчатки, потому что бесплатно мы снабдить ими не сможем", - добавил он.
По его словам, Эрмитаж, вероятнее всего, введет сеансы для посещения, когда время пребывания в музее ограничено. Также Пиотровский предупредил, что с учетом необходимости соблюдения социальной дистанции в музейных залах "не всюду можно будет заходить".
Минкультуры в понедельник заявляло, что если режим самоизоляции снят в регионе, где находится федеральное учреждение, оно сможет приступить к работе с 9 июня, однако возобновление приема посетителей будет зависеть от решения региональных властей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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