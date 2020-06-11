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Собянин подписал закон по противодействию сниффингу
2020-06-11T17:55
сергей собянин
москва
общество
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сергей собянин, москва, общество

Собянин подписал закон по противодействию сниффингу

17:55 11.06.2020
6539
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон по противодействию сниффингу (вдыханию бытового газа), соответствующий документ опубликован на сайте мэра и правительства столицы.
Накануне депутаты Мосгордумы приняли пакет законопроектов по противодействию сниффингу, большинство присутствующих на заседании депутатов проголосовали за.
Заседание Мосгордумы
26 мая, 12:45
МГД предложит запретить продажу товаров, используемых для сниффинга
"Вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления сжиженных углеводородных газов путем вдыхания влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 4 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей", - говорится в тексте закона.
Закон вносит изменения в статью 20 Закона города Москвы от 30 сентября 2009 года №39 "О молодежи". "Часть 1 статьи 20 после слов "курение табака" дополнить словами "употребления сжиженных углеводородных газов путем вдыхания", - уточняется в документе. Также принятый закон вносит ряд изменений в статью 22 Закона города Москвы от 17 марта 2010 года №7 "Об охране здоровья в городе Москве".
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Сергей СобянинМоскваОбщество
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