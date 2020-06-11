Собянин подписал закон по противодействию сниффингу

"Вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления сжиженных углеводородных газов путем вдыхания влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 4 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей", - говорится в тексте закона.