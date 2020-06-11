https://ria.ru/20200611/1572824475.html
Собянин подписал закон по противодействию сниффингу
2020-06-11T17:55
2020-06-11T17:55
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572470969_0:75:3072:1803_1200x0_80_0_0_3d4f3f24a50ef802e042bd0c88f761e7.jpg
https://ria.ru/20200526/1571997891.html
2
москва
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200611/1572824475.html?chat_room_id=1572824475
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572470969_0:75:3072:1803_1200x0_80_0_0_3d4f3f24a50ef802e042bd0c88f761e7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572470969_74:0:2805:2048_1200x0_80_0_0_9459c9ad5ea059af003250a91c74a27a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572470969_415:0:2463:2048_1200x0_80_0_0_57557e91a3c46fb6039eb1bbf2203118.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
подписал закон по противодействию сниффингу (вдыханию бытового газа), соответствующий документ опубликован на сайте мэра и правительства столицы.
Накануне депутаты Мосгордумы
приняли пакет законопроектов по противодействию сниффингу, большинство присутствующих на заседании депутатов проголосовали за.
"Вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления сжиженных углеводородных газов путем вдыхания влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 4 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей", - говорится в тексте закона.
Закон вносит изменения в статью 20 Закона города Москвы от 30 сентября 2009 года №39 "О молодежи". "Часть 1 статьи 20 после слов "курение табака" дополнить словами "употребления сжиженных углеводородных газов путем вдыхания", - уточняется в документе. Также принятый закон вносит ряд изменений в статью 22 Закона города Москвы от 17 марта 2010 года №7 "Об охране здоровья в городе Москве".