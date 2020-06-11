https://ria.ru/20200611/1572824396.html
Атомную подводную лодку "Князь Владимир" передадут ВМФ в День России
2020-06-11T17:56
2020-06-11T17:56
безопасность
николай евменов
михаил будниченко
алексей рахманов
подводные лодки проекта 955 "борей"
объединенная судостроительная корпорация
министерство обороны рф (минобороны рф)
севмаш
северодвинск
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безопасность, николай евменов, михаил будниченко, алексей рахманов, подводные лодки проекта 955 "борей", объединенная судостроительная корпорация, министерство обороны рф (минобороны рф), севмаш, северодвинск, вмф рф
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Головная атомная подводная лодка проекта 955А
"Князь Владимир" будет передана ВМФ России в День России, 12 июня, сообщает в четверг Минобороны РФ.
Согласно Военно-морской доктрине РФ, в перспективе подводные лодки этого проекта, которые строятся большой серией, будут составлять основу морских стратегических ядерных сил России.
"В День России, 12 июня, на "Севмаше
" в Северодвинске
состоится торжественная церемония приема в состав Военно-морского флота новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта "Борей-А" (955А) "Князь Владимир" и подъема на нем военно-морского андреевского флага", - говорится в релизе.
В торжественной церемонии примут участие главком ВМФ Николай Евменов
, командующий Северным флотом Александр Моисеев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, врио губернатора Архангельской области Алексей Цыбульский, глава Северодвинска Игорь Скубенко, президент ОСК Алексей Рахманов
и гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко
.
Ранее, 28 мая, на предприятии "Севмаш" состоялось подписание приемного акта. 1 июня, в День Северного флота документ утвердил главком ВМФ адмирал Николай Евменов.
"Князь Владимир" является головной атомной подводной лодкой в серии, которая строится по усовершенствованному проекту "Борей-А" в рамках оснащения стратегической подводной составляющей ВМФ.
"Князь Владимир" заложен на Севмаше 30 июля 2012 года в присутствии верховного главнокомандующего Владимира Путина
.