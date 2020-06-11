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Атомную подводную лодку "Князь Владимир" передадут ВМФ в День России
2020-06-11T17:56
безопасность
николай евменов
михаил будниченко
алексей рахманов
подводные лодки проекта 955 "борей"
объединенная судостроительная корпорация
министерство обороны рф (минобороны рф)
севмаш
северодвинск
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безопасность, николай евменов, михаил будниченко, алексей рахманов, подводные лодки проекта 955 "борей", объединенная судостроительная корпорация, министерство обороны рф (минобороны рф), севмаш, северодвинск, вмф рф

Атомную подводную лодку "Князь Владимир" передадут ВМФ в День России

17:56 11.06.2020
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© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов / Перейти в фотобанкЭкипаж атомного подводного ракетоносеца "Александр Невский" (проект 955, "Борей") на церемонии встречи в пункте постоянной дислокации ЗАТО Вилючинск на Камчатке
Экипаж атомного подводного ракетоносеца Александр Невский (проект 955, Борей) на церемонии встречи в пункте постоянной дислокации ЗАТО Вилючинск на Камчатке
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Головная атомная подводная лодка проекта 955А "Князь Владимир" будет передана ВМФ России в День России, 12 июня, сообщает в четверг Минобороны РФ.
Согласно Военно-морской доктрине РФ, в перспективе подводные лодки этого проекта, которые строятся большой серией, будут составлять основу морских стратегических ядерных сил России.
"В День России, 12 июня, на "Севмаше" в Северодвинске состоится торжественная церемония приема в состав Военно-морского флота новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта "Борей-А" (955А) "Князь Владимир" и подъема на нем военно-морского андреевского флага", - говорится в релизе.
В торжественной церемонии примут участие главком ВМФ Николай Евменов, командующий Северным флотом Александр Моисеев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, врио губернатора Архангельской области Алексей Цыбульский, глава Северодвинска Игорь Скубенко, президент ОСК Алексей Рахманов и гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко.
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Ранее, 28 мая, на предприятии "Севмаш" состоялось подписание приемного акта. 1 июня, в День Северного флота документ утвердил главком ВМФ адмирал Николай Евменов.
"Князь Владимир" является головной атомной подводной лодкой в серии, которая строится по усовершенствованному проекту "Борей-А" в рамках оснащения стратегической подводной составляющей ВМФ.
"Князь Владимир" заложен на Севмаше 30 июля 2012 года в присутствии верховного главнокомандующего Владимира Путина.
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БезопасностьНиколай ЕвменовМихаил БудниченкоАлексей РахмановПодводные лодки проекта 955 "Борей"Объединенная судостроительная корпорацияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СевмашСеверодвинскВМФ РФ
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