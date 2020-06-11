Атомную подводную лодку "Князь Владимир" передадут ВМФ в День России

Экипаж атомного подводного ракетоносеца "Александр Невский" (проект 955, "Борей") на церемонии встречи в пункте постоянной дислокации ЗАТО Вилючинск на Камчатке

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Головная атомная подводная лодка Головная атомная подводная лодка проекта 955А "Князь Владимир" будет передана ВМФ России в День России, 12 июня, сообщает в четверг Минобороны РФ.

Согласно Военно-морской доктрине РФ, в перспективе подводные лодки этого проекта, которые строятся большой серией, будут составлять основу морских стратегических ядерных сил России.

"В День России, 12 июня, на " Севмаше " в Северодвинске состоится торжественная церемония приема в состав Военно-морского флота новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта "Борей-А" (955А) "Князь Владимир" и подъема на нем военно-морского андреевского флага", - говорится в релизе.

Ранее, 28 мая, на предприятии "Севмаш" состоялось подписание приемного акта. 1 июня, в День Северного флота документ утвердил главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

"Князь Владимир" является головной атомной подводной лодкой в серии, которая строится по усовершенствованному проекту "Борей-А" в рамках оснащения стратегической подводной составляющей ВМФ.