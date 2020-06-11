В Красноярском крае продлили ограничения из-за COVID-19 и масочный режим

КРАСНОЯРСК, 11 июн – РИА Новости. Власти Власти Красноярского края уточнили, что продление ограничений из-за коронавируса до 12 июля сохраняет запрет на работу ряда организаций, обязательный масочный режим и социальное дистанцирование, но не подразумевает режима самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее пресс-служба сообщила, что режим ограничений из-за коронавируса продлен в Красноярском крае на месяц - до 12 июля.

"Часть ограничений, связанных с коронавирусом, продлены в крае еще на месяц - до 12 июля включительно… Для жителей края это означает, что в регионе сохраняется масочный режим и обязательное социальное дистанцирование. По-прежнему остаются закрытыми ряд организаций - ТРЦ, кинотеатры, кафе, фитнес-центры, сауны, детские лагеря, сады и школы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в крае с 4 июня снят режим обязательной самоизоляции и отменены электронные пропуска. В регионе открыты парикмахерские, химчистки, СТО, салоны красоты и непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.