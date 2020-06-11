https://ria.ru/20200611/1572824201.html
В Красноярском крае продлили ограничения из-за COVID-19 и масочный режим
2020-06-11T17:57
2020-06-11T17:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
красноярский край
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, красноярский край, общество
КРАСНОЯРСК, 11 июн – РИА Новости.
Власти Красноярского края
уточнили, что продление ограничений из-за коронавируса до 12 июля сохраняет запрет на работу ряда организаций, обязательный масочный режим и социальное дистанцирование, но не подразумевает режима самоизоляции, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее пресс-служба сообщила, что режим ограничений из-за коронавируса продлен в Красноярском крае на месяц - до 12 июля.
"Часть ограничений, связанных с коронавирусом, продлены в крае еще на месяц - до 12 июля включительно… Для жителей края это означает, что в регионе сохраняется масочный режим и обязательное социальное дистанцирование. По-прежнему остаются закрытыми ряд организаций - ТРЦ, кинотеатры, кафе, фитнес-центры, сауны, детские лагеря, сады и школы", - говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что в крае с 4 июня снят режим обязательной самоизоляции и отменены электронные пропуска. В регионе открыты парикмахерские, химчистки, СТО, салоны красоты и непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.