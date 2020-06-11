https://ria.ru/20200611/1572824057.html
В Гватемале более 220 медиков заболели коронавирусом
2020-06-11T17:51
2020-06-11T17:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
гватемала (республика)
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, гватемала (республика), в мире
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июн – РИА Новости.
Больше 220 врачей заболели коронавирусом в Гватемале
с середины марта, сообщает газета Prensa Libre
со ссылкой на замглавы минздрава страны Германа Шелла.
"С 13 мая, когда начались заражения коронавирусом, зарегистрировано 225 случаев заболевания среди медицинского персонала", - сообщает издание.
В настоящее время не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19 среди медиков.
Всего в Гватемале 8221 случай заболевания коронавирусом. 1504 пациента выздоровели, 316 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.