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Распространение нового коронавируса
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В Гватемале более 220 медиков заболели коронавирусом
2020-06-11T17:51
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коронавирусы
здоровье - общество
гватемала (республика)
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, гватемала (республика), в мире

В Гватемале более 220 медиков заболели коронавирусом

17:51 11.06.2020
54
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июн – РИА Новости. Больше 220 врачей заболели коронавирусом в Гватемале с середины марта, сообщает газета Prensa Libre со ссылкой на замглавы минздрава страны Германа Шелла.
"С 13 мая, когда начались заражения коронавирусом, зарегистрировано 225 случаев заболевания среди медицинского персонала", - сообщает издание.
В настоящее время не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19 среди медиков.
Всего в Гватемале 8221 случай заболевания коронавирусом. 1504 пациента выздоровели, 316 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГватемала (республика)В мире
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