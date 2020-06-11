США обвинили Международный уголовный суд в коррупции

"Несмотря на неоднократные призывы Соединенных Штатов и наших союзников реформировать, Международный уголовный суд не предпринял шагов по реформированию себя и продолжает пытаться проводить политически мотивированные расследования против нас и наших союзников, включая Израиль", - говорится в документе.