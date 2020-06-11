США обвинили Международный уголовный суд в коррупции

ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. США обвиняют Международный уголовный суд в предвзятых расследованиях и коррупции, говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.
"Несмотря на неоднократные призывы Соединенных Штатов и наших союзников реформировать, Международный уголовный суд не предпринял шагов по реформированию себя и продолжает пытаться проводить политически мотивированные расследования против нас и наших союзников, включая Израиль", - говорится в документе.
По ее словам, Вашингтон обеспокоен тем, что "враждебные страны манипулируют" МУС, подталкивая его к расследованиям в отношении служащих США.
"Кроме того, у нас есть веские основания полагать, что на высших уровнях Офиса прокурора Международного уголовного суда присутствуют коррупция и недобросовестное выполнение обязанностей", - добавила Макинани.
Прокурор МУС Фату Бенсуда в 2017 году попросила судей выдать разрешение на расследование по делу о предполагаемых военных преступлениях, совершенных военными США, ЦРУ и службами безопасности Афганистана, и преступлениях против человечества, совершенных радикальным движением "Талибан". МУС поддержал этот запрос, дав разрешение.
Это вызвало немедленную критику со стороны США. Госсекретарь Майк Помпео назвал суд "не заслуживающим доверия политическим институтом, маскирующимся под юридическое лицо".
Соединенные Штаты в 2019 году ввели визовые ограничения против лиц, связанных с расследованиями Международного уголовного суда в отношении преступлений американских военных. Бывший советник национальной безопасности Белого дома Джон Болтон критиковал расследование МУС, заявив, что этот суд "уже мертв" для США.