Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200611/1572823404.html
США обвинили Международный уголовный суд в коррупции
2020-06-11T17:41
майк помпео
фату бенсуда
джон болтон
международный уголовный суд
афганистан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148160/68/1481606876_0:0:4701:2645_1200x0_80_0_0_8663d34aba647a9707fbe1f62124532b.jpg
https://ria.ru/20200611/1572821075.html
https://ria.ru/20200611/1572823131.html
3
афганистан
сша
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572823404.html?chat_room_id=1572823404
Новости
ru-RU
531
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/148160/68/1481606876_0:0:4701:2645_1200x0_80_0_0_8663d34aba647a9707fbe1f62124532b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/148160/68/1481606876_215:0:4362:3110_1200x0_80_0_0_bbf28fa55791e802b2f12b89ad5d90d1.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/148160/68/1481606876_734:0:3844:3110_1200x0_80_0_0_0effbd49498d08cdc7f6b848900b3b52.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майк помпео, фату бенсуда, джон болтон, международный уголовный суд, афганистан, сша, в мире

США обвинили Международный уголовный суд в коррупции

17:41 11.06.2020
531
© AP Photo / Mike CorderМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Mike Corder
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. США обвиняют Международный уголовный суд в предвзятых расследованиях и коррупции, говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.
"Несмотря на неоднократные призывы Соединенных Штатов и наших союзников реформировать, Международный уголовный суд не предпринял шагов по реформированию себя и продолжает пытаться проводить политически мотивированные расследования против нас и наших союзников, включая Израиль", - говорится в документе.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 17:08
Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных
По ее словам, Вашингтон обеспокоен тем, что "враждебные страны манипулируют" МУС, подталкивая его к расследованиям в отношении служащих США.
"Кроме того, у нас есть веские основания полагать, что на высших уровнях Офиса прокурора Международного уголовного суда присутствуют коррупция и недобросовестное выполнение обязанностей", - добавила Макинани.
Прокурор МУС Фату Бенсуда в 2017 году попросила судей выдать разрешение на расследование по делу о предполагаемых военных преступлениях, совершенных военными США, ЦРУ и службами безопасности Афганистана, и преступлениях против человечества, совершенных радикальным движением "Талибан". МУС поддержал этот запрос, дав разрешение.
Это вызвало немедленную критику со стороны США. Госсекретарь Майк Помпео назвал суд "не заслуживающим доверия политическим институтом, маскирующимся под юридическое лицо".
Соединенные Штаты в 2019 году ввели визовые ограничения против лиц, связанных с расследованиями Международного уголовного суда в отношении преступлений американских военных. Бывший советник национальной безопасности Белого дома Джон Болтон критиковал расследование МУС, заявив, что этот суд "уже мертв" для США.
Здание Международного суда ООН в Гааге
Вчера, 17:38
В США заявили о влиянии России на Международный уголовный суд
52900610
Обсудить 3
Майк ПомпеоФату БенсудаДжон БолтонМеждународный уголовный судАфганистанСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Международного суда ООН в Гааге
В США заявили о влиянии России на Международный уголовный суд
Министерство юстиции США
Минюст США расследует данные о коррупции в Международном уголовном суде
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
В Евросоюзе обеспокоены решением Трампа по Международному уголовному суду
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД экстрадицию Казначеева из Германии в США назвали недопустимой
Президент США Дональд Трамп
Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных
Здание Министерства иностранных дел России в Москве
МИД прокомментировал планы американских конгрессменов расширить санкции
Антисептик
В США и Евросоюзе интересуются российскими антисептиками
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
США продлили санкции против Белоруссии
Заседание суда в комплексе правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. 9 марта 2020
В МИД прокомментировали прошедшие в Нидерландах слушания по делу MH17
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила о конце украинской "незалежности"
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Зариф прокомментировал указ Трампа по МУС
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Москва не является стороной уголовного процесса по MH17, заявили в МИД
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
МИД заявил о попытках следствия по MH17 отвести подозрения от Украины
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
В МИД оценили идею перевода американских солдат из Германии в Польшу
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Сообщивший о стычках Флойда с обвиняемым в его убийстве заявил об ошибке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Северная верфь рассказала, когда передаст ВМФ фрегат "Адмирал Касатонов"
02:56Успенская объяснила ДТП с участием Ефремова
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
Лента новостейМолния