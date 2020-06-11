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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572823233.html
В Швеции заявили о неизбежности второй волны коронавируса
2020-06-11T17:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
латинская америка
здоровье - общество
воз
швеция
африка
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, латинская америка, здоровье - общество, воз, швеция, африка, в мире

В Швеции заявили о неизбежности второй волны коронавируса

17:39 11.06.2020
2478
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
Коронавирус. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 11 июн - РИА Новости. Генеральный директор шведского Агентства здравоохранения Йохан Карлссон считает, что избежать второй волны коронавриуса осенью не удастся, об этом он заявил в ходе пресс-конференции в четверг.
"Пандемия все еще продолжается, сейчас большой очаг в Латинской Америке, мы ожидаем, что в какой-то момент вирус доберется до Африки. Риск по-прежнему очень велик, мы должны быть готовы ко второй волне", - заявил Йохан Карлссон журналистам.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным организации, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались. С середины мая ряд стран Европы начали ослаблять ограничения, введенные ранее в связи с распространением коронавируса. Власти Швеции не вводили строгий локдаун, среди причин называлась именно возможностью сохранять мягкие меры на протяжении длительного времени, не вводить карантин осенью, в случае появления второй волны заболеваемости.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЛатинская АмерикаЗдоровье - ОбществоВОЗШвецияАфрикаВ мире
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