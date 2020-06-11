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В МИД прокомментировали заявление КНДР о разрыве контактов с Южной Кореей
2020-06-11T17:53
ким ё чжон
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
южная корея
кндр
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В МИД прокомментировали заявление КНДР о разрыве контактов с Южной Кореей

17:35 11.06.2020 (обновлено: 17:53 11.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сообщения о возможном разрыве каналов связи между двумя корейскими государствами не могут не вызывать сожаления у российской стороны, заявили РИА Новости в МИД РФ.
"Разрыв каналов связи между двумя корейскими государствами, если он действительно имел место, не может не вызывать сожаления", - сказали в российском МИД.
"Призываем обе корейские стороны воздерживаться от действий, способных спровоцировать напряженность и как можно скорее возобновить диалог. Убеждены, что другого пути урегулирования имеющихся проблем не существует",- отметили в ведомстве.
Сообщения о том, что военные КНДР перестали отвечать на звонки южнокорейских военных и чиновников, появились 9 июня.
Представитель министерства обороны республики Корея сообщил тогда агентству Рёнхап, что южнокорейские военные попытались осуществить звонок по военным линиям связи на западном и восточном участках границы, но никто не ответил. Остались безответными также попытки выйти на связь по линии ВМФ через международную сеть связи коммерческих судов.
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В опубликованном во вторник сообщении ЦТАК власти КНДР заявили о принятии мер по полному разрыву всех линий связи между Севером и Югом. По данным агентства, 8 июня на общем заседании ведомств, ответственных за работу на южнокорейском направлении, зампред ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль и первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон подчеркнули необходимость "последовательного поворота южнокорейских дел в дела с врагами". В качестве первого шага было дано распоряжение окончательно прекратить общение по всем каналам, включая военных и специальную линию между высшим руководством двух стран.
КНДР ещё 5 июня заявила о намерении приостановить работу совместного офиса связи Севера и Юга в ответ на запуск организацией северокорейских перебежчиков шаров с листовками, критикующими высшее руководство страны.
Обычно военные Севера и Юга регулярно созваниваются дважды в день в 9.00 и 16.00 для проверки связи. По линии, проложенной вдоль западного побережья Корейского полуострова, также передаются уведомления о намерении провести телефонные переговоры для разрешения конфликтных ситуаций. Так, она задействовалась для обсуждения стрельбы береговой артиллерии на острове Чханниндо в ноябре прошлого года и в связи с обстрелом южнокорейского караульного поста в в мае этого года.
О возобновлении работы военных линий связи стороны договорились по итогам межкорейского саммита в Пханмунчжоме в апреле 2018 года. К июлю удалось восстановить работу западной линии, связь по которой была прекращена вместе с приостановкой работы Кэсонского промышленного комплекса в феврале 2016 года. Спустя месяц была запущена и восточная линия, пострадавшая в ходе пожаров в ноябре 2011 года.
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На встрече лидеров Севера и Юга в 2018 году было также принято решение об открытии на территории межкорейского промышленного комплекса в Кэсоне совместного офиса связи для проведения регулярных встреч на рабочем уровне. Он начал работу в сентябре того же года, однако из-за начала эпидемии COVID-19 в январе 2020 года по предложению северокорейской стороны перешёл на формат телефонных консультаций и обмена факсами. Сеансы связи проводятся дважды в день, в 9 утра и 17 вечера.
За неделю до проведения первого саммита в 2018 году также впервые была установлена прямая линия связи между штаб-квартирой ЦК ТПК и резиденцией южнокорейского президента "Чхонвадэ". Однако об использовании этого канала лидерами двух стран ни разу не сообщалось.
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Ким Ё ЧжонРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Южная КореяКНДРВ мире
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