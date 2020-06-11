Полицейского, сбившего пешеходов в Воронеже, отправили под домашний арест

ВОРОНЕЖ, 11 июн — РИА Новости. Суд в Суд в Воронеже отправил под домашний арест полицейского, вылетевшего на тротуар на личном автомобиле и сбившего троих пешеходов, один из которых погиб, сообщает следственное управление СК России по региону.

Авария произошла около 19:25 мск вторника на Ленинском проспекте в Воронеже. По данным ГУ МВД , 24-летний участковый уполномоченный выехал на тротуар и сбил троих пешеходов. Мужчина-пешеход от травм скончался до приезда скорой, две женщины госпитализированы в реанимацию больницы "Электроника".

Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека, полицейский задержан, от дачи показаний он отказался.

"Следствие ходатайствовало перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев ходатайство, суд избрал в отношении полицейского меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 8 августа 2020 года включительно", — говорится в сообщении.

Следствие отмечает, что стражу порядка в ближайшее время будет предъявлено обвинение.

Как ранее информировало ГУ МВД по Воронежской области , сотрудник полиции был "в свободное от работы время" и на личном автомобиле. В качестве причин того, почему он не справился с управлением и вылетел на тротуар, рассматриваются техническая неисправность автомобиля, а также "уход от столкновения с другим транспортным средством". Отмечалось, что полицейский был трезв.