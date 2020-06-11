https://ria.ru/20200611/1572822629.html
Полицейского, сбившего пешеходов в Воронеже, отправили под домашний арест
2020-06-11T17:33
2020-06-11T22:07
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
воронежская область
воронеж
происшествия
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гумвд, следственный комитет россии (ск рф), воронежская область, воронеж, происшествия
ВОРОНЕЖ, 11 июн — РИА Новости.
Суд в Воронеже
отправил под домашний арест полицейского, вылетевшего на тротуар на личном автомобиле и сбившего троих пешеходов, один из которых погиб, сообщает следственное управление СК
России по региону.
Авария произошла около 19:25 мск вторника на Ленинском проспекте в Воронеже. По данным ГУ МВД
, 24-летний участковый уполномоченный выехал на тротуар и сбил троих пешеходов. Мужчина-пешеход от травм скончался до приезда скорой, две женщины госпитализированы в реанимацию больницы "Электроника".
Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека, полицейский задержан, от дачи показаний он отказался.
"Следствие ходатайствовало перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев ходатайство, суд избрал в отношении полицейского меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 8 августа 2020 года включительно", — говорится в сообщении.
Следствие отмечает, что стражу порядка в ближайшее время будет предъявлено обвинение.
Как ранее информировало ГУ МВД по Воронежской области
, сотрудник полиции был "в свободное от работы время" и на личном автомобиле. В качестве причин того, почему он не справился с управлением и вылетел на тротуар, рассматриваются техническая неисправность автомобиля, а также "уход от столкновения с другим транспортным средством". Отмечалось, что полицейский был трезв.
Для установления всех обстоятельств произошедшего руководство ГУ МВД назначило служебную проверку. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности. В настоящий момент сам полицейский временно отстранен от исполнения служебных обязанностей. Также отстранен исполняющий обязанности начальника отдела полиции, в котором служит подозреваемый.