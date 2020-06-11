В МИД экстрадицию Казначеева из Германии в США назвали недопустимой

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Москва считает недопустимой возможную экстрадицию в США российского диджея и музыканта Дениса Казначеева, задержанного в Германии, будет решительно этому препятствовать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В минувшее воскресенье стало известно о задержании Казначеева полицией Берлина, это произошло еще 29 мая. Он подозревается властями США в кибермошенничестве и отмывании денег, его коллеги и знакомые, начавшие публичную кампанию в его поддержку, считают, что личные данные Казначеева могли похитить злоумышленники, которые использовали их для преступной деятельности, и в результате подозрения пали на самого музыканта.
"Мы внимательно отслеживаем ситуацию вокруг задержания и ареста властями ФРГ по запросу министерства юстиции США российского гражданина Дениса Казначеева. По имеющейся информации, в настоящий момент он находится в следственном изоляторе берлинской тюрьмы", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что в направленном в российское посольство уведомлении районного суда отсутствует какая-либо конкретная информация об обстоятельствах данного дела.
"Мы считаем возможную экстрадицию Дениса Казначеева в США недопустимой. Предпримем решительные шаги по воспрепятствованию такому сценарию и в случае наличия у германских властей веских оснований предполагать, что данный гражданин был вовлечен в некую деятельность, которая не сочетается или противоречит праву, соответствующие юридические процедуры в его отношении должны проводится на территории ФРГ, в том числе с подключением российских правоохранительных органов. Мы исходим из того, что в Берлине проявят здравый смысл и не пойдут на поводу у Вашингтона, который уже не один год систематически использует экстерриториальную трактовку правовых норм для преследования граждан РФ по всему миру", - добавила дипломат.