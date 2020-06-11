Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200611/1572822600.html
В МИД экстрадицию Казначеева из Германии в США назвали недопустимой
2020-06-11T17:50
денис казначеев
мария захарова
министерство юстиции сша
берлин (город)
москва
германия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571821989_0:0:2847:1601_1200x0_80_0_0_701b34324553a23e46f042c2a2a28108.jpg
https://ria.ru/20200608/1572621286.html
https://ria.ru/20200608/1572603774.html
1
берлин (город)
москва
германия
сша
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572822600.html?chat_room_id=1572822600
Новости
ru-RU
872
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571821989_0:0:2847:1601_1200x0_80_0_0_701b34324553a23e46f042c2a2a28108.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571821989_0:0:2729:2047_1200x0_80_0_0_1b7721c5b87cfa83ae4290db1099f466.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571821989_246:0:2293:2047_1200x0_80_0_0_e346cfda9f60b5f378ef4bd7451cbf18.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис казначеев, мария захарова, министерство юстиции сша, берлин (город), москва, германия, сша, в мире

В МИД экстрадицию Казначеева из Германии в США назвали недопустимой

17:31 11.06.2020 (обновлено: 17:50 11.06.2020)
872
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Москва считает недопустимой возможную экстрадицию в США российского диджея и музыканта Дениса Казначеева, задержанного в Германии, будет решительно этому препятствовать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В минувшее воскресенье стало известно о задержании Казначеева полицией Берлина, это произошло еще 29 мая. Он подозревается властями США в кибермошенничестве и отмывании денег, его коллеги и знакомые, начавшие публичную кампанию в его поддержку, считают, что личные данные Казначеева могли похитить злоумышленники, которые использовали их для преступной деятельности, и в результате подозрения пали на самого музыканта.
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
8 июня, 12:36
Посольство в Берлине прокомментировало задержание российского музыканта
"Мы внимательно отслеживаем ситуацию вокруг задержания и ареста властями ФРГ по запросу министерства юстиции США российского гражданина Дениса Казначеева. По имеющейся информации, в настоящий момент он находится в следственном изоляторе берлинской тюрьмы", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что в направленном в российское посольство уведомлении районного суда отсутствует какая-либо конкретная информация об обстоятельствах данного дела.
"Мы считаем возможную экстрадицию Дениса Казначеева в США недопустимой. Предпримем решительные шаги по воспрепятствованию такому сценарию и в случае наличия у германских властей веских оснований предполагать, что данный гражданин был вовлечен в некую деятельность, которая не сочетается или противоречит праву, соответствующие юридические процедуры в его отношении должны проводится на территории ФРГ, в том числе с подключением российских правоохранительных органов. Мы исходим из того, что в Берлине проявят здравый смысл и не пойдут на поводу у Вашингтона, который уже не один год систематически использует экстерриториальную трактовку правовых норм для преследования граждан РФ по всему миру", - добавила дипломат.
Полицейский в Германии
8 июня, 02:27
В Германии по запросу США задержали музыканта из России
2460111
Обсудить 1
Денис КазначеевМария ЗахароваМинистерство юстиции СШАБерлин (город)МоскваГерманияСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
В МИД оценили идею перевода американских солдат из Германии в Польшу
Здание Международного суда ООН в Гааге
В США заявили о влиянии России на Международный уголовный суд
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
США обвинили Международный уголовный суд в коррупции
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали планы Румынии признать Россию враждебной страной
Здание Министерства иностранных дел в Москве
В МИД предложили США вывести из Германии нестратегическое ядерное оружие
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Москва не является стороной уголовного процесса по MH17, заявили в МИД
Заседание суда в комплексе правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. 9 марта 2020
В МИД прокомментировали прошедшие в Нидерландах слушания по делу MH17
Министерство юстиции США
Минюст США расследует данные о коррупции в Международном уголовном суде
Президент США Дональд Трамп
Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных
Здание Министерства иностранных дел России в Москве
МИД прокомментировал планы американских конгрессменов расширить санкции
Антисептик
В США и Евросоюзе интересуются российскими антисептиками
Корабль в Южно-Китайском море
Европейские военные не смогли досмотреть судно, направляющееся в Ливию
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
В Евросоюзе обеспокоены решением Трампа по Международному уголовному суду
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали заявление КНДР о разрыве контактов с Южной Кореей
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила о конце украинской "незалежности"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Северная верфь рассказала, когда передаст ВМФ фрегат "Адмирал Касатонов"
02:56Успенская объяснила ДТП с участием Ефремова
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
Лента новостейМолния