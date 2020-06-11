Пострадавшие в ДТП с полицейским в Воронеже находятся в тяжелом состоянии

ВОРОНЕЖ, 10 июн - РИА Новости. Врачи оценивают как тяжелое состояние двух женщин, которых сбил в Воронеже вечером 9 июня вылетевший на тротуар на своей машине сотрудник полиции, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.
Авария произошла около 19.25 мск вторника на Ленинском проспекте в Воронеже. По данным ГУМВД, 24-летний участковый уполномоченный выехал на тротуар и сбил трех пешеходов. Мужчина-пешеход от травм скончался до приезда "скорой", две женщины госпитализированы в реанимацию больницы "Электроника".
"Пострадавшие находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Лечебно-диагностические мероприятия проводятся в полном объеме", - говорится в сообщении представителя департамента.
Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека, 24-летний полицейский задержан, от дачи показаний он отказался.
Как ранее информировало ГУМВД по Воронежской области, сотрудник полиции был "в свободное от работы время" и на личном автомобиле. В качестве причин того, почему он не справился с управлением и вылетел на тротуар, рассматриваются техническая неисправность автомобиля, а также "уход от столкновения с другим транспортным средством". Отмечалось, что полицейский был трезв.
Для установления всех обстоятельств произошедшего руководство ГУМВД назначило служебную проверку. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности. В настоящий момент сам полицейский временно отстранен от исполнения служебных обязанностей. Также отстранен исполняющий обязанности начальника отдела полиции, в котором служит подозреваемый.