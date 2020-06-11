Пострадавшие в ДТП с полицейским в Воронеже находятся в тяжелом состоянии

Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека, 24-летний полицейский задержан, от дачи показаний он отказался.

Для установления всех обстоятельств произошедшего руководство ГУМВД назначило служебную проверку. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности. В настоящий момент сам полицейский временно отстранен от исполнения служебных обязанностей. Также отстранен исполняющий обязанности начальника отдела полиции, в котором служит подозреваемый.