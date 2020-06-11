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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200611/1572822356.html
Собянин подписал закон об электронном голосовании в Москве
2020-06-11T18:02
голосование по поправкам в конституцию
юрий ермолов
мосгоризбирком
московская городская дума
владимир путин
москва
нижегородская область
политика
россия
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Собянин подписал закон об электронном голосовании в Москве

17:27 11.06.2020 (обновлено: 18:02 11.06.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в столице, в том числе во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, следует из документа, опубликованного в четверг на сайте мэра и правительства города.
"Настоящий закон в соответствии с федеральным законодательством регулирует отношения, возникающие в связи с проведением эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах в органы государственной власти города Москвы и выборах в органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве, проводимых в соответствии с федеральными законами, Законом города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 "Избирательный кодекс города Москвы", - говорится в тексте документа.
Ранее Мосгордума приняла закон о проведении в столице дистанционного электронного голосования. Как отметил на заседании думы председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, федеральный закон устанавливает требование о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию на всех выборах, которые пройдут в Москве в 2020-2021 годах. В московском законопроекте предлагается утвердить требования к проведению дистанционного электронного голосования в Москве только в 2020 году, чтобы потом, учитывая все требования и замечания, принять закон о проведении эксперимента в 2021 году.
ЦИК утвердил проведение дистанционного голосования по поправкам в конституцию в Москве и в Нижегородской области.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюЮрий ЕрмоловМосгоризбиркомМосковская городская думаВладимир ПутинМоскваНижегородская областьПолитикаРоссияСергей СобянинОбщество
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