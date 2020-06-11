Собянин подписал закон об электронном голосовании в Москве

"Настоящий закон в соответствии с федеральным законодательством регулирует отношения, возникающие в связи с проведением эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах в органы государственной власти города Москвы и выборах в органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве, проводимых в соответствии с федеральными законами, Законом города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 "Избирательный кодекс города Москвы", - говорится в тексте документа.