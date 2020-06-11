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Оптическая иллюзия с совой озадачила пользователей Сети
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ченнаи
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Оптическая иллюзия с совой озадачила пользователей Сети

17:28 11.06.2020 (обновлено: 21:58 11.06.2020)
12583
© Depositphotos / VitalikRadkoПодросток за компьютером
Подросток за компьютером
© Depositphotos / VitalikRadko
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Индийский фотограф из города Ченнаи Варун Джайн сделал необычный снимок совы, который привлек внимание интернет-пользователей.
Во время сафари в национальном парке Пенч в Южной Индии мужчина пытался сфотографировать леопардов. Джайн направил объектив камеры на группу деревьев и стал ждать появления животного, однако через некоторое время он осознал, что в кадр попала птица.
"Нам понадобилось почти десять минут, чтобы понять, что мы смотрим на сову", — сказал он Daily Mail.
Птица хорошо замаскировалась, ее оперение почти слилось с окружающей средой, однако она немного пошевелилась, чем и выдала себя фотографу. Когда Джайн заметил сову, то сообщил об этом товарищам, которые тоже не сразу разглядели ее.
Снимок появился в твиттере и привлек внимание пользователей.
"Вау, это просто невероятно!" — написал один из них.
"Как она замаскировалась! Дикая природа удивительна!" — отметил другой.
"Это заняло у меня три часа. Но в конце концов я рассмотрел ее", — поделился успехами с другими пользователями Hercules1.
"Не могу понять, где кончается сова и начинается дерево", — пожаловался Spiny Norman.
Некоторые были так удивлены "совой-невидимкой", что предположили, что птица ненастоящая.
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ЧеннаиИндияВ мире
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