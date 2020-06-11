Оптическая иллюзия с совой озадачила пользователей Сети

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Индийский фотограф из города Индийский фотограф из города Ченнаи Варун Джайн сделал необычный снимок совы, который привлек внимание интернет-пользователей.

Во время сафари в национальном парке Пенч в Южной Индии мужчина пытался сфотографировать леопардов. Джайн направил объектив камеры на группу деревьев и стал ждать появления животного, однако через некоторое время он осознал, что в кадр попала птица.

"Нам понадобилось почти десять минут, чтобы понять, что мы смотрим на сову", — сказал он Daily Mail

Птица хорошо замаскировалась, ее оперение почти слилось с окружающей средой, однако она немного пошевелилась, чем и выдала себя фотографу. Когда Джайн заметил сову, то сообщил об этом товарищам, которые тоже не сразу разглядели ее.

Снимок появился в твиттере и привлек внимание пользователей.

"Вау, это просто невероятно!" — написал один из них.

"Как она замаскировалась! Дикая природа удивительна!" — отметил другой.

"Это заняло у меня три часа. Но в конце концов я рассмотрел ее", — поделился успехами с другими пользователями Hercules1.

"Не могу понять, где кончается сова и начинается дерево", — пожаловался Spiny Norman.