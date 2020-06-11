В МИД признательны Грузии за вывоз из Нигерии спецбортом трех россиян

Официальный представитель МИД РФ выразила благодарность министерству иностранных дел Грузии, секции интересов Грузии в Москве, а также посольству Швейцарии в Тбилиси, которые, по его словам, "эффективно обеспечивали согласование решений многочисленных организационных проблем, связных с эвакуацией российских граждан".

"Важно, что гуманитарное взаимодействие удалось выстроить, несмотря на непростую политическую ситуацию между Россией и Грузией. Мы убеждены, что это правильный пример того, как нужно действовать, когда приходит общая беда. Здорово было бы не дожидаться следующей, а по полной использовать этот опыт на ежедневной основе. Мы рассчитываем, что этот опыт окажется востребованным и по завершении пандемии коронавируса", - подчеркнула Захарова.