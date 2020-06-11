Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572822219.html
В МИД признательны Грузии за вывоз из Нигерии спецбортом трех россиян
2020-06-11T17:26
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нигерия
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640315_80:0:2841:1553_1200x0_80_0_0_d221e825b1502e08b90d19fccfd29028.jpg
https://ria.ru/20200611/1572809276.html
https://ria.ru/20200608/1572650992.html
россия
нигерия
грузия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572822219.html?chat_room_id=1572822219
Новости
ru-RU
353
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640315_80:0:2841:1553_1200x0_80_0_0_d221e825b1502e08b90d19fccfd29028.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640315_143:0:2874:2048_1200x0_80_0_0_44bced4f0b2100908c83ae53bf1c6ffc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640315_79:0:2127:2048_1200x0_80_0_0_ee85e6ee1ae54a186c642f724f22ef62.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нигерия, грузия, в мире

В МИД признательны Грузии за вывоз из Нигерии спецбортом трех россиян

17:26 11.06.2020
353
© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Москва признательна Грузии за вывоз из Нигерии спецбортом трех российских моряков и рассчитывает, что этот успешный гуманитарный опыт окажется востребованным и по завершении пандемии коронавируса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я хотела бы рассказать об успешном взаимодействии с Тбилиси, возвращении домой российских граждан. Мы признательны грузинской стороне за помощь в эвакуации спецбортом из Нигерии трех российских граждан, моряков. Их контракт закончился, регулярное авиасообщение между Россией и Нигерией было прекращено, российский вывозной рейс из этой страны не прорабатывался на данный момент. И согласие грузинских коллег взять российских граждан на свой борт позволило им 7 июня из Лагоса прибыть в Тбилиси, где они были встречены представителями секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии и доставлены на грузино-российскую границу в районе многостороннего автомобильного пункта пропуска Верхний Ларс. К настоящему моменту все трое прибыли к месту своего постоянного проживания", - сказала Захарова на брифинге.
Пассажирский самолет в небе
Вчера, 14:42Распространение нового коронавируса
Посольство сообщило о проработке вывозного рейса из Шри-Ланки в Россию
По ее словам, такого рода взаимодействие не было единичным. "В частности, нам оказывалось содействие при возвращении через Грузию на прошлой неделе двух наших соотечественниц, которые проходили лечение в Турции, при транзите возвращавшихся российских граждан из Армении, всего 173 человека в апреле, при воссоединении разделенной коронавирусом и всеми теми обстоятельствами, которые возникли из-за пандемии, российской семье, а также при организации вывоза россиян собственно из самой Грузии", - заявила Захарова.
Официальный представитель МИД РФ выразила благодарность министерству иностранных дел Грузии, секции интересов Грузии в Москве, а также посольству Швейцарии в Тбилиси, которые, по его словам, "эффективно обеспечивали согласование решений многочисленных организационных проблем, связных с эвакуацией российских граждан".
"Важно, что гуманитарное взаимодействие удалось выстроить, несмотря на непростую политическую ситуацию между Россией и Грузией. Мы убеждены, что это правильный пример того, как нужно действовать, когда приходит общая беда. Здорово было бы не дожидаться следующей, а по полной использовать этот опыт на ежедневной основе. Мы рассчитываем, что этот опыт окажется востребованным и по завершении пандемии коронавируса", - подчеркнула Захарова.
Пассажирский самолет в небе
8 июня, 19:29Распространение нового коронавируса
В Минтрансе оценили ситуацию с вывозом россиян из-за рубежа
Она добавила, что Россия со своей стороны помогала гражданам Грузии. "Такой пример имелся в Бразилии, когда граждане Грузии и России создали совместную семью, оказались в Бразилии, им нужна была помощь по возвращению, и мы оказывали содействие этой семье, гражданам Грузии так же, как своим. Это прекрасные примеры, которые надо брать за основу, и, возможно, многие проблемы мы сможем тоже решить ", - заключила она.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1500011
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НигерияГрузияВ мире
Рекомендуем
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Лукашевич сообщил ОБСЕ об опасных экспериментах США на Украине и в Грузии
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали планы Румынии признать Россию враждебной страной
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД экстрадицию Казначеева из Германии в США назвали недопустимой
Здание Международного суда ООН в Гааге
В США заявили о влиянии России на Международный уголовный суд
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Сообщивший о стычках Флойда с обвиняемым в его убийстве заявил об ошибке
Денис Шмыгаль
Премьер Украины заявил, что чувствует поддержку президента и Рады
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
В Армении продлят режим ЧП по коронавирусу
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
В Грузии выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
Симферопольское водохранилище
Премьер Украины оценил перспективы возобновления водоснабжения Крыма
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
В МИД оценили идею перевода американских солдат из Германии в Польшу
Автомобили скорой помощи
Пострадавшие в ДТП с полицейским в Воронеже находятся в тяжелом состоянии
Молоток в зале судебных заседаний
Экс-сотрудника генконсульства США в Стамбуле осудили за шпионаж
Президент США Дональд Трамп
Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване
Грузия направит в Армению медперсонал для помощи в борьбе с коронавирусом
Сухум
В Абхазии предложили продлить сроки закрытия границы республики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Северная верфь рассказала, когда передаст ВМФ фрегат "Адмирал Касатонов"
02:56Успенская объяснила ДТП с участием Ефремова
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
Лента новостейМолния