В МИД признательны Грузии за вывоз из Нигерии спецбортом трех россиян

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Москва признательна Грузии за вывоз из Нигерии спецбортом трех российских моряков и рассчитывает, что этот успешный гуманитарный опыт окажется востребованным и по завершении пандемии коронавируса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я хотела бы рассказать об успешном взаимодействии с Тбилиси, возвращении домой российских граждан. Мы признательны грузинской стороне за помощь в эвакуации спецбортом из Нигерии трех российских граждан, моряков. Их контракт закончился, регулярное авиасообщение между Россией и Нигерией было прекращено, российский вывозной рейс из этой страны не прорабатывался на данный момент. И согласие грузинских коллег взять российских граждан на свой борт позволило им 7 июня из Лагоса прибыть в Тбилиси, где они были встречены представителями секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии и доставлены на грузино-российскую границу в районе многостороннего автомобильного пункта пропуска Верхний Ларс. К настоящему моменту все трое прибыли к месту своего постоянного проживания", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, такого рода взаимодействие не было единичным. "В частности, нам оказывалось содействие при возвращении через Грузию на прошлой неделе двух наших соотечественниц, которые проходили лечение в Турции, при транзите возвращавшихся российских граждан из Армении, всего 173 человека в апреле, при воссоединении разделенной коронавирусом и всеми теми обстоятельствами, которые возникли из-за пандемии, российской семье, а также при организации вывоза россиян собственно из самой Грузии", - заявила Захарова.
Официальный представитель МИД РФ выразила благодарность министерству иностранных дел Грузии, секции интересов Грузии в Москве, а также посольству Швейцарии в Тбилиси, которые, по его словам, "эффективно обеспечивали согласование решений многочисленных организационных проблем, связных с эвакуацией российских граждан".
"Важно, что гуманитарное взаимодействие удалось выстроить, несмотря на непростую политическую ситуацию между Россией и Грузией. Мы убеждены, что это правильный пример того, как нужно действовать, когда приходит общая беда. Здорово было бы не дожидаться следующей, а по полной использовать этот опыт на ежедневной основе. Мы рассчитываем, что этот опыт окажется востребованным и по завершении пандемии коронавируса", - подчеркнула Захарова.
Она добавила, что Россия со своей стороны помогала гражданам Грузии. "Такой пример имелся в Бразилии, когда граждане Грузии и России создали совместную семью, оказались в Бразилии, им нужна была помощь по возвращению, и мы оказывали содействие этой семье, гражданам Грузии так же, как своим. Это прекрасные примеры, которые надо брать за основу, и, возможно, многие проблемы мы сможем тоже решить ", - заключила она.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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