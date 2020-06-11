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Обязательное медицинское страхование
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ФОМС: анализ на COVID-19 при плановой госпитализации делается за счет ОМС
2020-06-11T17:23
обязательное медицинское страхование
елена чернякова
общество
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елена чернякова, общество

ФОМС: анализ на COVID-19 при плановой госпитализации делается за счет ОМС

17:23 11.06.2020
681
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПолис ОМС
Полис ОМС
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Обязательный при плановой госпитализации анализ на COVID-19 делается за счет средств ОМС, сообщила пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

"Согласно приказу (Минздрава), всем пациентам на догоспитальном этапе, не ранее чем за 7 дней до поступления в стационар, должно быть проведено лабораторное исследование биоматериала (мазок из носо- и ротоглотки) на наличие COVID-19. Анализ проводится методом амплификации нуклеиновых кислот – иначе ПЦР, за счет средств ОМС", - сказала председатель ФОМС Елена Чернякова, слова которой приводятся а сообщении.

При госпитализации пациента также должен осмотреть врач, обязательно измерение температуры и замер насыщения крови кислородом. При отклонении показаний от нормы врач может направить пациента на рентгенографию или компьютерную томографию легких, уточнили в пресс-службе.
"Все обследования проводятся за счет средств ОМС. Поэтому, если пациентов при плановой госпитализации просят самостоятельно, за свой счет сдать тест на коронавирусную инфекцию, это является неправомерным", - подчеркнули в пресс-службе.
© Пресс-служба ФОМСПлановая госпитализация в период эпидемии коронавирусной инфекции
Плановая госпитализация в период эпидемии коронавирусной инфекции
© Пресс-служба ФОМС
Плановая госпитализация в период эпидемии коронавирусной инфекции
Как отметил член рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по развитию обязательного медицинского страхования, заместитель генерального директора ООО "Капитал-МС" Михаил Пушков, "очень важно, что новым приказом Минздрава утвержден не только порядок госпитализации, но и порядок выписки (перевода) из медицинской организации и критерии выздоровления пациентов". 
"Также важно, что утверждены четкие критерии состояния больных, градация коечного фонда, видов транспортировки и так далее. Это поможет не только пациентам, которые должны получить своевременную и качественную медицинскую помощь, но и лечащим врачам и врачам-экспертам страховых медицинских организаций", - привели в ФОМС комментарий Пушкова.
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Обязательное медицинское страхованиеЕлена ЧерняковаОбщество
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