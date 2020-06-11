Запрет на деятельность СМИ должен быть крайней мерой, считает Косачев

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Запрет на деятельность СМИ должен быть крайней мерой, исключительным случаем, защита средств массовой информации должна быть отражена в международном праве, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Он выступил в четверг на онлайн-конференции в рамках дискуссионного клуба "Валдай". Там, в частности, речь шла о том, что сейчас появилось много источников информации, правдивость сообщений которых необходимо проверять.
"В международном праве должно появиться четкое понимание того, что единственным путем, легальным способом ограничения свободы действия любого СМИ является доказанная история, что это средство массовой информации распространяет фальшивую информацию. Не альтернативную, а именно фальшивую", - сказал Косачев.
Он полагает, что оценивать деятельность СМИ должны не национальные оценщики, как, например, это делают в США. "Это должна быть международная инстанция, которая бы пользовалась авторитетом и доверием", - полагает он.
20 мая, 16:05Акценты"Против шерсти" публикуешь – и сразу репрессии? News Front без YouTubeYouTube без объяснения причин заблокировал сотни видеороликов о конфликте в Донбассе, представленных агентством News Front. Видеохостинг удалил не только русскоязычный канал издания, но и каналы иностранных редакций. При этом ресурс не имел ни одного предупреждения о нарушении правил сообщества.
По мнению сенатора, вопрос этот непростой, но идти в направлении создания такой инстанции нужно.
По его словам, не должна подвергаться запрету деятельность тех СМИ, которые представляют в той или иной стране альтернативную точку зрения.
"Запрет на деятельность средств массовой информации может быть только самой крайней мерой, исключительным случаем", - сказал он.
По мнению сенатора, такая свободная конкуренция различных точек зрения в различных СМИ "рано или поздно лишила бы репутации, а также аудитории те СМИ, которые чрезмерно идеологизированы, либо которые гонят фейковые новости в угоду тем, кто заказывает такую работу".