Запрет на деятельность СМИ должен быть крайней мерой, считает Косачев

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Запрет на деятельность СМИ должен быть крайней мерой, исключительным случаем, защита средств массовой информации должна быть отражена в международном праве, заявил глава международного комитета Совфеда Запрет на деятельность СМИ должен быть крайней мерой, исключительным случаем, защита средств массовой информации должна быть отражена в международном праве, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев

Он выступил в четверг на онлайн-конференции в рамках дискуссионного клуба "Валдай". Там, в частности, речь шла о том, что сейчас появилось много источников информации, правдивость сообщений которых необходимо проверять.

"В международном праве должно появиться четкое понимание того, что единственным путем, легальным способом ограничения свободы действия любого СМИ является доказанная история, что это средство массовой информации распространяет фальшивую информацию. Не альтернативную, а именно фальшивую", - сказал Косачев.

Он полагает, что оценивать деятельность СМИ должны не национальные оценщики, как, например, это делают в США . "Это должна быть международная инстанция, которая бы пользовалась авторитетом и доверием", - полагает он.

По мнению сенатора, вопрос этот непростой, но идти в направлении создания такой инстанции нужно.

По его словам, не должна подвергаться запрету деятельность тех СМИ, которые представляют в той или иной стране альтернативную точку зрения.

"Запрет на деятельность средств массовой информации может быть только самой крайней мерой, исключительным случаем", - сказал он.