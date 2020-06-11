В Нижегородской области возобновят работу зоопарки и музеи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Работа музеев, зоопарков, библиотек и организаций дополнительного образования возобновляется в Работа музеев, зоопарков, библиотек и организаций дополнительного образования возобновляется в Нижегородской области , сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в четверг внес изменения в свой указ "О режиме повышенной готовности".

"В соответствии с внесенными изменениями, возобновляется работа музеев, зоопарков, библиотек (за исключением читальных залов), организаций дополнительного образования с очным присутствием людей в количестве до трех человек, включая преподавателей. В этих учреждениях действует запрет на проведение выставок и иных массовых мероприятий. Кроме того, все посетители и сотрудники обязаны защищать органы дыхания: носить маски, повязки или респираторы", - говорится в сообщении.

Библиотекам необходимо обеспечить прием посетителей только по предварительной записи на выдачу книг и журналов и соблюдение карантина для возвращенных изданий на срок не менее семи суток.

Музеям и зоопаркам необходимо ограничить число посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров доступного пространства и контролировать групповые просмотры и экскурсии с числом не более пяти человек в группе с обязательным соблюдением требований дистанцирования.

Кроме того, в зоопарках допустима только дистанционная продажа билетов. При этом посетить зоопарк можно будет лишь с электронным билетом, проданным более чем за три часа до времени визита. Посетители не имеют права дотрагиваться до поверхностей объектов и инфраструктуры – аквариумов и вольеров, которые специально огородят с помощью установки барьеров.

Изменения в указ губернатора вступят в силу с 12 июня.

Ранее сообщалось, что с 12 июня отменяется необходимость цифрового подтверждения выхода из дома для жителей Нижегородской области.

На территории Нижегородской области зафиксирован 13 341 случай заражения коронавирусной инфекцией, 152 человека умерли, 6219 излечившихся пациентов выписаны из больниц.