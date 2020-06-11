Премьер Украины заявил, что чувствует поддержку президента и Рады

Верховная рада Украины 4 марта отправила в отставку премьера Алексея Гончарука и назначила на его место Шмыгаля. Также Рада утвердила новый состав кабмина. Ранее Зеленский заявил, что у него нет замечаний к работе Шмыгаля, и назвал власти "мастерами спорта" по борьбе с коронавирусом.

"Чувствую поддержку президента и большинства фракций на сегодняшний день… У нас сегодня с большинством из команды есть конструктивное сотрудничество на пользу Украины. Мы чувствуем поддержку, уверенность в тех действиях, которые мы делаем… Работа правительства сегодня сбалансирована. Считаю, что министры на своих местах", - заявил Шмыгаль в четверг на пресс-конференции.

Вместе с тем он сказал, что может уйти в отставку в случае, если не оправдает надежд украинцев. "Относительно условий, при которых я пойду в отставку. Если я не оправдаю надежды украинцев… Относительно интриг, слухов о том, что кто-то пойдет в отставку, на разных политических уровнях эти слухи всегда есть… Я спокойно отношусь к слухам", - сказал премьер.

Ранее фракция партии " Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко в Верховной раде Украины потребовала отставки правительства Дениса Шмыгаля в связи с отсутствием экономической и социальной политики. Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия считает, что отставки кабинета министров Украины ожидать не следует.

Зеленский ранее заявлял, что состав кабмина будет меняться до тех пор, пока правительство не станет идеальным. Согласно украинскому законодательству, глава государства вносит на рассмотрение парламента новую кандидатуру премьера, для утверждения достаточно 226 голосов. Персональный состав нового кабмина на рассмотрение Рады предлагает уже новый премьер. Кандидатуры на пост министров иностранных дел и обороны предлагает президент.