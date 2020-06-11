В МИД прокомментировали планы Румынии признать Россию враждебной страной

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Намерение Румынии включить РФ в список национальных угроз может объясняться желанием усилить присутствие США и НАТО на Чёрном море, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Высший совет обороны Румынии, который возглавляет президент Клаус Йоханнис, одобрил проект национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы, где в разделе "Угрозы" этого документа оказалась упомянута и Россия. В том же проекте, который уже был утвержден Высшим советом обороны и передан на утверждение в парламент, говорится, что подобная ситуация может негативно отразиться на безопасности Румынии.

"Очевидно, что новая редакция румынской стратегии будет использована для усиления наращивания военного присутствия США и НАТО на Чёрном море. Тем самым Бухарест, вместо того, чтобы выступать по собственному же утверждению, как они пишут, "поставщиком стабильности, вносит свою лепту в дальнейший рост напряжённости и недоверия в регионе", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что, по мнению авторов документа, ухудшение отношений России с НАТО является вызовом национальной безопасной Румынии, других государств ЕС и Североатлантического альянса в Черноморском регионе.

"Важно, конечно, ещё было бы отметить, кто способствовал ухудшению, чтобы обвинять не нашу страну, а тех, кто ухудшал вышеперечисленные показатели", - подчеркнула она.

Захарова отметила, что причисление России к источникам глобальных проблем не является чём-то новым в политике западных стран.