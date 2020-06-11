В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 10,7 тысячи

КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Молдавии за сутки выросло на 406, до 10727, всего умерли 375 человек, сообщил в четверг государственный секретарь министерства здравоохранения Константин Рымиш.

Ранее власти Молдавии сообщили о 10321 зарегистрированном случае коронавируса, в том числе 371 летальном.

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 406 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 10727. Всего 6072 человека были вылечены, к сожалению, 375 скончались из-за COVID-19", - сказал Рымиш журналистам.

Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.