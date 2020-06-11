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Распространение нового коронавируса
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В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 10,7 тысячи
2020-06-11T17:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, молдавия, в мире

В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 10,7 тысячи

17:16 11.06.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 406, до 10727, всего умерли 375 человек, сообщил в четверг государственный секретарь министерства здравоохранения Константин Рымиш.
Ранее власти Молдавии сообщили о 10321 зарегистрированном случае коронавируса, в том числе 371 летальном.
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Скорость распространения нового коронавируса
"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 406 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 10727. Всего 6072 человека были вылечены, к сожалению, 375 скончались из-за COVID-19", - сказал Рымиш журналистам.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗМолдавияВ мире
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