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Москва не является стороной уголовного процесса по MH17, заявили в МИД
2020-06-11T17:54
россия
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
курск
в мире
мария захарова
mh17. расследование
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
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Москва не является стороной уголовного процесса по MH17, заявили в МИД

17:14 11.06.2020 (обновлено: 17:54 11.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийНа месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Москва не является стороной уголовного процесса по делу о крушении рейса MH17, который проходит в Нидерландах, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возобновившиеся 8 июня слушания по делу.
"Хочу напомнить нашу принципиальную позицию: Российская Федерация не является стороной уголовного процесса, ведущегося окружным судом Гааги. Обвинения выдвинуты трем гражданам России – Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову, поэтому мы следим за его ходом с точки зрения соблюдения их законных прав", - сказала Захарова на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать прошедшие на этой неделе слушания.
Новый блок слушаний по делу MH17 в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах начался 8 июня. Сам судебный процесс стартовал 9 марта. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Начало заседания суда по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
10 июня, 18:57
Прокурор отказал обвиняемым по делу MH17 в иммунитете комбатанта
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РоссияВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)КурскВ миреМария ЗахароваMH17. РасследованиеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Москва
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