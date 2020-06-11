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Полигон "Шатурский" прекратит прием отходов с 15 июня
2020-06-11T17:14
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Полигон "Шатурский" прекратит прием отходов с 15 июня

17:14 11.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновРазгрузка мусоровоза
Разгрузка мусоровоза
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Полигон ТКО "Шатурский" не будет принимать отходы с 15 июня, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природопользования Московской области.
Объект эксплуатируется компанией "Полигон-сервис+". Она уже направила в Минэкологии свои предложения по обслуживанию объекта и обеспечению его безопасности в дальнейшем. Сейчас разрабатывается дорожная карта. Она предполагает меры по организации видеонаблюдения для недопущения нелегального завоза отходов. Она также включает меры пожарной безопасности и организации работ по подготовке объекта к рекультивации.
ТКО "Шатурский" – уже второй полигон Подмосковья, закрытый с начала года. В апреле от приема отходов отказался полигон "Астапово" в Луховицах. Такое же будущее ждет еще девять полигонов ТКО в Подмосковье, они закроются до конца года.
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