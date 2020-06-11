Полигон "Шатурский" прекратит прием отходов с 15 июня

Объект эксплуатируется компанией "Полигон-сервис+". Она уже направила в Минэкологии свои предложения по обслуживанию объекта и обеспечению его безопасности в дальнейшем. Сейчас разрабатывается дорожная карта. Она предполагает меры по организации видеонаблюдения для недопущения нелегального завоза отходов. Она также включает меры пожарной безопасности и организации работ по подготовке объекта к рекультивации.