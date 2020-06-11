В Омской области отменят режим самоизоляции

Омская область стала последней среди регионов Сибирского федерального округа, где ввели режим самоизоляции, это произошло 31 марта.

После заседания оперативного штаба 11 июня губернатор Омской области сообщил об окончании режима самоизоляции.

По данным оперштаба на 11 июня, в Омской области от коронавируса вылечились 999 человек, общее количество случаев COVID-19 составило 1977, после заражения новой инфекцией умерли 23 жителя региона.