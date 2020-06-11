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В Омской области отменят режим самоизоляции
2020-06-11T17:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр бурков
омская область
общество
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В Омской области отменят режим самоизоляции

17:13 11.06.2020
35461
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков
ОМСК, 11 июн - РИА Новости. Режим самоизоляции снимается в Омской области с понедельника, 15 июня, сообщил губернатор Александр Бурков.
Омская область стала последней среди регионов Сибирского федерального округа, где ввели режим самоизоляции, это произошло 31 марта.
После заседания оперативного штаба 11 июня губернатор Омской области сообщил об окончании режима самоизоляции.
"С 12 июня у нас будут открыты летние кафе и другие предприятия общепита, с 22 июня у нас запланировано открытие детских садов, 24 июня у нас пройдет парад вооруженных сил. На штабе было принято (решение) снять режим самоизоляции для жителей Омской области с 15 июня... Но просьба соблюдать предписание Роспотребнадзора по масочному режиму. Сегодня цифры по заболеваемости позволяют нам сказать, что мы находимся на плато", - сообщил Бурков в эфире местного 12 канала.
По данным оперштаба на 11 июня, в Омской области от коронавируса вылечились 999 человек, общее количество случаев COVID-19 составило 1977, после заражения новой инфекцией умерли 23 жителя региона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр БурковОмская областьОбщество
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