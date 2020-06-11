Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных

ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
"Настоящим я постановляю, что любая попытка МУС расследовать, арестовывать, задерживать или судить любого служащего Соединенных Штатов <…> представляет необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", — говорится в указе.
Таким образом, Трамп объявил национальную чрезвычайную ситуацию и заявил, что активы лиц, причастных к подобным судебным процессам, заблокируют на территории США.
В документе уточняется, что речь идет как о физических, так и о юридических лицах, а под американскими служащими следует понимать не только бывших и нынешних военных, но и госслужащих, а также вообще любых людей, которые работали или работают "от имени правительства Соединенных Штатов".
Документ запрещает финансирование подпадающих под санкции, а членам их семей откажут во въезде в США.
В 2017 году прокурор МУС Фату Бенсуда попросила судей выдать разрешение на расследование военных преступлений, которые, как предполагается, совершили американские военные, ЦРУ и службы безопасности Афганистана, а также преступлений против человечества, совершенных радикальным движением "Талибан". МУС поддержал запрос и выдал разрешение.
Это вызвало немедленную критику со стороны США. Госсекретарь Майк Помпео назвал суд "не заслуживающим доверия политическим институтом, маскирующимся под юридическое лицо".
В прошлом году Вашингтон ввел визовые ограничения против людей, связанных с этими расследованиями. Как заявлял Джон Болтон, занимавший тогда пост советника национальной безопасности Белого дома, МУС "уже мертв" для США.
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