Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных

"Настоящим я постановляю, что любая попытка МУС расследовать, арестовывать, задерживать или судить любого служащего Соединенных Штатов <…> представляет необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", — говорится в указе.

Таким образом, Трамп объявил национальную чрезвычайную ситуацию и заявил, что активы лиц, причастных к подобным судебным процессам, заблокируют на территории США.

В документе уточняется, что речь идет как о физических, так и о юридических лицах, а под американскими служащими следует понимать не только бывших и нынешних военных, но и госслужащих, а также вообще любых людей, которые работали или работают "от имени правительства Соединенных Штатов".

Документ запрещает финансирование подпадающих под санкции, а членам их семей откажут во въезде в США.

В 2017 году прокурор МУС Фату Бенсуда попросила судей выдать разрешение на расследование военных преступлений, которые, как предполагается, совершили американские военные, ЦРУ и службы безопасности Афганистана, а также преступлений против человечества, совершенных радикальным движением "Талибан". МУС поддержал запрос и выдал разрешение.

Это вызвало немедленную критику со стороны США. Госсекретарь Майк Помпео назвал суд "не заслуживающим доверия политическим институтом, маскирующимся под юридическое лицо".