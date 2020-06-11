Смоленщина в 2019 году потратила на дорожный комплекс более 7 млрд рублей

"За счет данных средств были выполнены следующие работы: отремонтировано 270 километров автодорог регионального и местного значений, построено 3,2 километра дорог местного значения, реконструировано 6,7 километра дорог местного значения, обеспечена сохранность более 8,3 тысячи километров автодорог регионального значения и свыше 17 тысяч погонных метров искусственных дорожных сооружений на них", - пояснил губернатор.

По его словам, также в 2019 году муниципальным образованиям области были предоставлены субсидии для софинансирования их расходов на осуществление дорожной деятельности. Общий объем указанных субсидий в 2019 году составил 2,2 миллиарда рублей, в том числе, 660 миллионов рублей - в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". За счет данных средств построены, реконструированы и отремонтированы почти 274 км автодорог местного значения.