Смоленщина в 2019 году потратила на дорожный комплекс более 7 млрд рублей

СМОЛЕНСК, 11 июн – РИА Новости. Власти Смоленской области в 2019 году направили на развитие дорожно-транспортного комплекса региона 7,4 миллиарда рублей, сообщил глава региона Алексей Островский, отчитываясь перед депутатами областной Думы об итогах работы правительства за 2019 год.
"За счет данных средств были выполнены следующие работы: отремонтировано 270 километров автодорог регионального и местного значений, построено 3,2 километра дорог местного значения, реконструировано 6,7 километра дорог местного значения, обеспечена сохранность более 8,3 тысячи километров автодорог регионального значения и свыше 17 тысяч погонных метров искусственных дорожных сооружений на них", - пояснил губернатор.
По его словам, также в 2019 году муниципальным образованиям области были предоставлены субсидии для софинансирования их расходов на осуществление дорожной деятельности. Общий объем указанных субсидий в 2019 году составил 2,2 миллиарда рублей, в том числе, 660 миллионов рублей - в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". За счет данных средств построены, реконструированы и отремонтированы почти 274 км автодорог местного значения.
"В прошлом году на территории Смоленской области была начата реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Всего за время его реализации (с 2019 по 2024 годы) объем финансирования из средств федерального бюджета составит 17 миллиардов рублей, в том числе, 3,2 миллиардов рублей запланировано на реконструкцию и ремонт дорог в Смоленске и 13,8 миллиардов рублей – в области", - отметил Островский.
Он также подчеркнул, что для обеспечения качества дорожных работ в Российской Федерации с 1 июня 2020 года вступили в действие новые национальные стандарты по проектированию состава асфальтобетонных смесей. В новых ГОСТах содержится значительное количество положений, определяющих порядок приемки как асфальтобетонных смесей, так и уложенных из них слоев покрытий автомобильных дорог.
"Администрация области будет строго следовать этим стандартам при осуществлении контроля за проводимыми дорожными работами. При несоответствии новым требованиям к асфальтобетонному покрытию организация, применявшая некачественные материалы, станет исправлять выявленные недостатки за свой счет в течение всего гарантийного периода, который составляет от двух до шести лет в зависимости от интенсивности движения автотранспорта", - подчеркнул глава региона.