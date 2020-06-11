Смоленщина за два года получила 200 млн руб допсредств на растениеводство

СМОЛЕНСК, 11 июн – РИА Новости. Смоленская область в 2018-2019 годах получила из средств федерального бюджета дополнительные средства в размере 200 миллионов рублей на развитие растениеводства, сообщил глава региона Алексей Островский , отчитываясь перед депутатами областной Думы об итогах работы правительства за 2019 год.

"Дополнительное финансирование позволило активнее включиться в работу по проведению культуртехнических мероприятий. За два последних года подобные работы выполнили 57 сельскохозяйственных товаропроизводителей на площади 48 тысяч гектаров", - сказал губернатор.

По его словам, регион специализируется на производстве зерновых, зернобобовых и кормовых культур. По природно-климатическим условиям Смоленская область привлекательна для производства льна-долгунца, рапса, картофеля и овощей. Исходя из растущей заинтересованности сельскохозяйственных товаропроизводителей во вводе в оборот земель сельскохозяйственного назначения и проведении культуртехнических мероприятий, регион с 2017 года участвует в реализации программы по развитию мелиоративного комплекса России.

"Кроме того, на протяжении последних пяти лет в Смоленской области наращиваются объемы производства зерна – в 2019 году во всех категориях хозяйств произведено 320 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 14% выше уровня 2018 года. Таким образом, смоленские сельскохозяйственные товаропроизводители уже пятый год подряд обеспечивают рекордные урожаи зерна за последние 20 лет", - подчеркнул Островский.

Он отметил, что Смоленская область также сохраняет свои лидирующие позиции в стране по производству льноволокна. В частности, проект компании "РУССКИЙ ЛЁН" является не только масштабным, а по сути, локомотивным для всей отрасли льноводства. Стоимость инвестиционного проекта превысит два миллиарда рублей. В планах – осуществлять выпуск катонина и пряжи а, в дальнейшем, высококачественной натуральной ткани для пошива одежды.

Предприятие планирует создавать собственную сырьевую базу. В 2019 году посев льна был проведен на площади, превышающей две тысячи гектаров. При выходе на полную мощность льнокомбинат станет крупнейшим предприятием по переработке льна в России.