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Воронежская область
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Выборы в Воронежскую облдуму назначили на 13 сентября
2020-06-11T19:55
воронежская область
владимир нетесов
воронежская областная дума
воронежская область
политика
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владимир нетесов, воронежская областная дума, воронежская область, политика

Выборы в Воронежскую облдуму назначили на 13 сентября

17:04 11.06.2020 (обновлено: 19:55 11.06.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой Воронежской областной ДумыВыборы в Воронежскую облдуму назначили на 13 сентября
Выборы в Воронежскую облдуму назначили на 13 сентября
© Фото : предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы
ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы согласовали проведение выборов в региональный парламент 13 сентября, сообщает в четверг заксобрание.
Полномочия Воронежской областной думы шестого созыва истекают в этом году. В соответствии со статьей 13 избирательного кодекса региона, выборы в региональный парламент согласовывают депутаты текущего созыва. Проект постановления "О назначении выборов в Воронежскую областную думу" был единогласно принят 11 июня в ходе 58-го заседания регионального парламента.
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"Голосование официально назначено на 13 сентября 2020 года – Единый день голосования по всей стране, в рамках которого пройдет более 50 выборных кампаний различного уровня", - говорится в сообщении.
Количество депутатов Воронежской областной думы в следующем созыве останется неизменным – 56 человек, избранных по смешанной системе. Законодательное собрание региона будет состоять из 28 депутатов, избранных по одномандатным избирательным округам в соответствии с утвержденной схемой избирательных округов, и 28 депутатов, избранных по региональным партийным спискам.
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"Состав Воронежской областной думы определят жители региона, отдав свой голос за тех, кому доверяют, с кем связывают надежды на дальнейшее развитие воронежского края. Поэтому я призываю воронежцев ответственно подойти к формированию состава Воронежской областной думы седьмого созыва", - прокомментировал принятие документа председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Он отметил, что главное, чем должны руководствоваться в своей работе народные избранники, – это защита интересов жителей Воронежской области, забота о людях и их благополучии.
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Воронежская областьВладимир НетесовВоронежская областная ДумаВоронежская областьПолитика
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