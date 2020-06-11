МВФ рассказал, сколько человек окажутся за чертой бедности из-за COVID-19

ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Экономический кризис, связанный с COVID-19, может привести к тому, что за чертой бедности окажутся до 100 миллионов человек по всему миру, рассказала в своём блоге глава Международного Валютного Фонда (Кристалина Георгиева. Экономический кризис, связанный с COVID-19, может привести к тому, что за чертой бедности окажутся до 100 миллионов человек по всему миру, рассказала в своём блоге глава Международного Валютного Фонда ( МВФ

"Новые подсчеты показывают, что в результате (кризиса COVID-19) до 100 миллионов человек во всем мире могут оказаться в условиях крайней бедности, что сведет на нет все успехи, достигнутые в сокращении бедности за последние три года", - написала она.

Георгиева также отметила, что кризис "COVID-19 причиняет наибольший урон тем, кто уже и без того наиболее уязвим". "Это бедствие может привести к значительному росту неравенства доходов. И это может поставить под угрозу успехи в области развития, от образования до сокращения бедности", - сказала она.

В середине апреля МВФ представил прогноз, согласно которому мировая экономика по итогам года из-за пандемии коронавируса упадет на 3%, а в 2021 году - вырастет на 5,8%. Однако в конце мая Георгиева заявила, что всё больше данных свидетельствует о том, что сокращение мировой экономики из-за пандемии коронавируса может превысить 3% по итогам текущего года.