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МВФ рассказал, сколько человек окажутся за чертой бедности из-за COVID-19
2020-06-11T17:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кристалина георгиева
мвф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кристалина георгиева, мвф, в мире

МВФ рассказал, сколько человек окажутся за чертой бедности из-за COVID-19

17:03 11.06.2020
329
© AP Photo / Bebeto MatthewsКристалина Георгиева
Кристалина Георгиева
© AP Photo / Bebeto Matthews
Кристалина Георгиева. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Экономический кризис, связанный с COVID-19, может привести к тому, что за чертой бедности окажутся до 100 миллионов человек по всему миру, рассказала в своём блоге глава Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Новые подсчеты показывают, что в результате (кризиса COVID-19) до 100 миллионов человек во всем мире могут оказаться в условиях крайней бедности, что сведет на нет все успехи, достигнутые в сокращении бедности за последние три года", - написала она.
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Георгиева также отметила, что кризис "COVID-19 причиняет наибольший урон тем, кто уже и без того наиболее уязвим". "Это бедствие может привести к значительному росту неравенства доходов. И это может поставить под угрозу успехи в области развития, от образования до сокращения бедности", - сказала она.
В середине апреля МВФ представил прогноз, согласно которому мировая экономика по итогам года из-за пандемии коронавируса упадет на 3%, а в 2021 году - вырастет на 5,8%. Однако в конце мая Георгиева заявила, что всё больше данных свидетельствует о том, что сокращение мировой экономики из-за пандемии коронавируса может превысить 3% по итогам текущего года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кристалина ГеоргиеваМВФВ мире
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