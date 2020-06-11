Шапша: необходимо сохранить налоговые льготы в регионах-донорах

КАЛУГА, 11 июн – РИА Новости. Врио губернатора Калужской области Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша рассказал РИА Новости, что при поддержке депутатов регионального заксобрания обратится в Госдуму с предложением сохранить права регионов-доноров на понижение ставки налога на прибыль организаций после 1 января 2023 года, поскольку это необходимо для поддержания экономики.

С 1 января 2023 года в регионах-донорах РФ право на понижение налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет субъекта РФ, сохранится исключительно для резидентов особых экономических зон и территорий опережающего развития. Остальные категории инвесторов в 2023 году этой льготы лишаются.

"Глубоко убежден, что данную льготу стоит сохранить. Подобная мера поддержки стимулирует приток инвестиций и помогает поддерживать ключевые отрасли региональной экономики", - сказал Шапша.

По его словам, в Калужской области этой преференцией воспользовались почти четверть организаций, созданных в 2009-2019 годах.

"Мы намерены внести предложение в Госдуму РФ о сохранении этой льготы в регионах-донорах", - подчеркнул Шапша.