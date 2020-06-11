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Калужская область
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Шапша: необходимо сохранить налоговые льготы в регионах-донорах
2020-06-11T17:01
калужская область
владислав шапша
госдума рф
калужская область
экономика
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владислав шапша, госдума рф, калужская область, экономика

Шапша: необходимо сохранить налоговые льготы в регионах-донорах

17:01 11.06.2020
75
© Фото : страница Владислава Шапши в FacebookВладислав Шапша
Владислав Шапша
© Фото : страница Владислава Шапши в Facebook
Владислав Шапша. Архивное фото
КАЛУГА, 11 июн – РИА Новости. Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша рассказал РИА Новости, что при поддержке депутатов регионального заксобрания обратится в Госдуму с предложением сохранить права регионов-доноров на понижение ставки налога на прибыль организаций после 1 января 2023 года, поскольку это необходимо для поддержания экономики.
С 1 января 2023 года в регионах-донорах РФ право на понижение налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет субъекта РФ, сохранится исключительно для резидентов особых экономических зон и территорий опережающего развития. Остальные категории инвесторов в 2023 году этой льготы лишаются.
"Глубоко убежден, что данную льготу стоит сохранить. Подобная мера поддержки стимулирует приток инвестиций и помогает поддерживать ключевые отрасли региональной экономики", - сказал Шапша.
По его словам, в Калужской области этой преференцией воспользовались почти четверть организаций, созданных в 2009-2019 годах.
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"Мы намерены внести предложение в Госдуму РФ о сохранении этой льготы в регионах-донорах", - подчеркнул Шапша.
Он отметил, что законопроект также предлагает установить переходный период для применения пониженных налоговых ставок в случае исключения региона из перечня регионов-доноров. "В этом случае налогоплательщики вправе применять пониженные ставки по региональной части налога на прибыль в течение трех налоговых периодов, следующих за датой исключения субъекта из перечня регионов-доноров", - пояснил собеседник агентства.
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Калужская областьВладислав ШапшаГосдума РФКалужская областьЭкономика
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