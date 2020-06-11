Власти Смоленщины направили в 2019 году более 5 млрд руб на развитие АПК

СМОЛЕНСК, 11 июн – РИА Новости. Власти Власти Смоленской области в 2019 году выделили 5,2 миллиарда рублей бюджетных средств и кредитов на развитие сельского хозяйства, сообщил глава региона Алексей Островский , отчитываясь в четверг перед депутатами областной Думы об итогах работы правительства за 2019 год.

"В прошлом году во всех категориях хозяйств произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму почти 27 миллиардов рублей, что в сопоставимой оценке к уровню 2018 года составляет 103,8%. Безусловно, основными производителями валовой продукции сельского хозяйства являются сельскохозяйственные организации, на долю которых приходится 66% от общего объема производства. В 2019 году ими произведено продукции на сумму 17,5 миллиардов рублей, что на 7,5% больше, чем в 2018 году", - сказал губернатор.

По его словам, наиболее рентабельным является производство и реализация рапса, зерновых культур, яиц, молока и овощей открытого грунта. В связи с этим в прошлом отчетном периоде за счет собственного производства регион обеспечил себя: яйцами – на 137%, мясом – на 117%.

"Сельскохозяйственные организации являются основными производителями продукции отрасли животноводства. На их долю приходится 87% от общего производства скота и птицы на убой в живом весе, 68% от валового производства молока, 82% от общего производства яиц. В регионе активно развивается мясное животноводство, причем наиболее привлекательная ситуация сложилась в отрасли свиноводства, ведущими в которой являются шесть предприятий Починковского, Вяземского, Рославльского, Гагаринского и Смоленского районов", -добавил Островский.

Он отметил, что в регионе также успешно развивается и мясное скотоводство. Наряду с таким крупным предприятием, как "Брянская мясная компания", данное направление активно развивается при участии предприятий: "Наша Житница", "Сычевский животновод", "Фаворит" Починковского района, индивидуальный предприниматель Новиков Андрей Иванович Хиславичского района и других хозяйств.

"Также успешно в регионе развивается новая отрасль – кролиководство. В Гагаринском районе предприятие "КРОЛЪ и К" завершило реализацию инвестиционного проекта по созданию кролиководческого комплекса полного цикла. В 2019 году компания приступила к реализации очередного инвестиционного проекта по расширению производства с привлечением льготного кредитования", - сказал глава региона.