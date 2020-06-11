В Севастополе ослабят контроль за въездом и выездом из города

При этом, по его словам, сохраняется порядок въезда для граждан из других регионов страны. Им необходимо пройти обязательное анкетирование, предоставить справку об отсутствии коронавируса или наличии антител. В противном случае на пунктах въезда в город необходимо будет сдать тест и самоизолироваться по одному из адресов до получения результата.