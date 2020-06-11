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В Севастополе ослабят контроль за въездом и выездом из города
2020-06-11T17:33
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В Севастополе ослабят контроль за въездом и выездом из города

17:00 11.06.2020 (обновлено: 17:33 11.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора г. Севастополя Михаил Развозжаев
Временно исполняющий обязанности губернатора г. Севастополя Михаил Развозжаев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Временно исполняющий обязанности губернатора г. Севастополя Михаил Развозжаев. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Контроль за въездом и выездом из Севастополя в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции будет ослаблен с 15 июня, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
"С 15-го числа выезд из города свободный, ничего не надо предъявлять. Контролировать продолжим въезд, причем для жителей Севастополя и Республики Крым он будет без ограничений с 15 июня. Достаточно предъявить любой документ, подтверждающий проживание в Крыму или Севастополе, рабочее удостоверение или пропуск для работы в городе",- сказал Развожаев на заседании городского штаба по недопущению распространения коронавируса.
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При этом, по его словам, сохраняется порядок въезда для граждан из других регионов страны. Им необходимо пройти обязательное анкетирование, предоставить справку об отсутствии коронавируса или наличии антител. В противном случае на пунктах въезда в город необходимо будет сдать тест и самоизолироваться по одному из адресов до получения результата.
По словам Развожаева, в обязательном порядке в обсерватор будут помещаться граждане, прибывшие из-за границы.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 178 человек. Выздоровели 151 человек, скончались три человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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