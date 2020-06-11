https://ria.ru/20200611/1572820388.html
В Севастополе ослабят контроль за въездом и выездом из города
2020-06-11T17:00
2020-06-11T17:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости.
Контроль за въездом и выездом из Севастополя
в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции будет ослаблен с 15 июня, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев
.
"С 15-го числа выезд из города свободный, ничего не надо предъявлять. Контролировать продолжим въезд, причем для жителей Севастополя и Республики Крым
он будет без ограничений с 15 июня. Достаточно предъявить любой документ, подтверждающий проживание в Крыму или Севастополе, рабочее удостоверение или пропуск для работы в городе",- сказал Развожаев на заседании городского штаба по недопущению распространения коронавируса.
При этом, по его словам, сохраняется порядок въезда для граждан из других регионов страны. Им необходимо пройти обязательное анкетирование, предоставить справку об отсутствии коронавируса или наличии антител. В противном случае на пунктах въезда в город необходимо будет сдать тест и самоизолироваться по одному из адресов до получения результата.
По словам Развожаева, в обязательном порядке в обсерватор будут помещаться граждане, прибывшие из-за границы.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 178 человек. Выздоровели 151 человек, скончались три человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.