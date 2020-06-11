https://ria.ru/20200611/1572820347.html
Кировская область получила 600 упаковок "Авифавира" для лечения COVID-19
2020-06-11T16:59
2020-06-11T16:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кировская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кировская область, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости.
Шестьсот упаковок лекарственного препарата для лечения COVID-19 "Авифавир" поступили в Кировскую область
, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ
) и группа компаний "ХимРар" начали поставлять препарат против коронавируса "Авифавир" в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан
и Екатеринбурга
.
"Первый в России лекарственный препарат для лечения пациентов с COVID-19 "Авифавир" в количестве 600 упаковок поступил 11 июня в инфекционные госпитали на базе Кировской областной клинической больницы и Инфекционной клинической больницы", - говорится в сообщении.
Как отметил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, уже с сегодняшнего дня пациенты инфекционных госпиталей получат его по медицинским показаниям. "Препарат показал эффективность при клинических исследованиях, и мы возлагаем большие надежды, что также он себя проявит и в лечебной практике", - добавил он.
"Авифавир" - первый в мире препарат на базе "Фавипиравира", одобренный для лечения коронавируса. Препарат доказал эффективность в клинических испытаниях, он блокирует механизмы размножения коронавируса. "Авифавир" получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ 29 мая 2020 года и стал первым зарегистрированным в России препаратом против коронавируса.
В Кировской области выявлено 2495 случаев коронавируса, 23 пациента скончались, выздоровели 1478.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.