Кировская область получила 600 упаковок "Авифавира" для лечения COVID-19

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Шестьсот упаковок лекарственного препарата для лечения COVID-19 "Авифавир" поступили в Шестьсот упаковок лекарственного препарата для лечения COVID-19 "Авифавир" поступили в Кировскую область , сообщает пресс-служба правительства региона.

Екатеринбурга. Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций ( РФПИ ) и группа компаний "ХимРар" начали поставлять препарат против коронавируса "Авифавир" в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан

"Первый в России лекарственный препарат для лечения пациентов с COVID-19 "Авифавир" в количестве 600 упаковок поступил 11 июня в инфекционные госпитали на базе Кировской областной клинической больницы и Инфекционной клинической больницы", - говорится в сообщении.

Как отметил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, уже с сегодняшнего дня пациенты инфекционных госпиталей получат его по медицинским показаниям. "Препарат показал эффективность при клинических исследованиях, и мы возлагаем большие надежды, что также он себя проявит и в лечебной практике", - добавил он.

"Авифавир" - первый в мире препарат на базе "Фавипиравира", одобренный для лечения коронавируса. Препарат доказал эффективность в клинических испытаниях, он блокирует механизмы размножения коронавируса. "Авифавир" получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ 29 мая 2020 года и стал первым зарегистрированным в России препаратом против коронавируса.

В Кировской области выявлено 2495 случаев коронавируса, 23 пациента скончались, выздоровели 1478.