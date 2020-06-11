https://ria.ru/20200611/1572820267.html
Островский: промышленность – фундамент экономики Смоленской области
2020-06-11T16:58
2020-06-11T16:58
смоленская область
алексей островский
смоленская область
экономика
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алексей островский, смоленская область, экономика
СМОЛЕНСК, 11 июн – РИА Новости.
В промышленном производстве Смоленской области
занято более четверти всего трудоспособного населения Смоленщины, а доля промышленности в валовом региональном продукте превышает 30%, заявил глава региона Алексей Островский
, отчитываясь в четверг перед депутатами областной Думы об итогах работы правительства за 2019 год.
"Так, лидирующие показатели по наращиванию темпов производства по итогам прошлого года показали: производство мебели, текстильных изделий, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, бумаги и бумажных изделий, а также изделий из кожи, резины и пластмасс", - пояснил губернатор.
По его словам, промышленные предприятия активно пользуются мерами государственной поддержки. Для этого продолжается реализация областной государственной программы "Развитие промышленности Смоленской области". В 2019 году в ней участвовали 20 предприятий, 27 инвестиционных проектов с привлечением внебюджетных средств в размере 845 миллионов рублей.
"Кроме того, большое внимание органов государственной власти уделяется вопросу развития переработки молочного сырья на территории региона. В настоящее время из-за нехватки перерабатывающих мощностей свыше 50% производимого молока вывозится за пределы области. Для решения этой проблемы администрация области инициировала восстановление молочного комбината "Роса". Предприятие завершило процесс реконструкции и возобновило производственную деятельность. Стоимость инвестиционного проекта составила более 250 миллионов рублей", - добавил глава региона.