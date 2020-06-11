Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область
Смоленская область
https://ria.ru/20200611/1572820267.html
Островский: промышленность – фундамент экономики Смоленской области
2020-06-11T16:58
смоленская область
алексей островский
смоленская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155664/49/1556644957_0:24:3068:1750_1200x0_80_0_0_5033475bfa23f12150b7108a93807cbc.jpg
https://ria.ru/20200611/1572819319.html
смоленская область
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572820267.html?chat_room_id=1572820267
Новости
ru-RU
29
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155664/49/1556644957_0:24:3068:1750_1200x0_80_0_0_5033475bfa23f12150b7108a93807cbc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155664/49/1556644957_0:0:2731:2048_1200x0_80_0_0_3c0cc4eceeedd435843c707a0abb8924.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155664/49/1556644957_302:0:2350:2048_1200x0_80_0_0_bffe569f0dba3cfd72c1c7fc0b8ea159.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей островский, смоленская область, экономика

Островский: промышленность – фундамент экономики Смоленской области

16:58 11.06.2020
29
© Фото пресс-службы правительства Смоленской областиГубернатор Смоленской области Алексей Островский
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
© Фото пресс-службы правительства Смоленской области
СМОЛЕНСК, 11 июн – РИА Новости. В промышленном производстве Смоленской области занято более четверти всего трудоспособного населения Смоленщины, а доля промышленности в валовом региональном продукте превышает 30%, заявил глава региона Алексей Островский, отчитываясь в четверг перед депутатами областной Думы об итогах работы правительства за 2019 год.
"Так, лидирующие показатели по наращиванию темпов производства по итогам прошлого года показали: производство мебели, текстильных изделий, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, бумаги и бумажных изделий, а также изделий из кожи, резины и пластмасс", - пояснил губернатор.
По его словам, промышленные предприятия активно пользуются мерами государственной поддержки. Для этого продолжается реализация областной государственной программы "Развитие промышленности Смоленской области". В 2019 году в ней участвовали 20 предприятий, 27 инвестиционных проектов с привлечением внебюджетных средств в размере 845 миллионов рублей.
"Кроме того, большое внимание органов государственной власти уделяется вопросу развития переработки молочного сырья на территории региона. В настоящее время из-за нехватки перерабатывающих мощностей свыше 50% производимого молока вывозится за пределы области. Для решения этой проблемы администрация области инициировала восстановление молочного комбината "Роса". Предприятие завершило процесс реконструкции и возобновило производственную деятельность. Стоимость инвестиционного проекта составила более 250 миллионов рублей", - добавил глава региона.
Процесс производства российских банкнот
Вчера, 16:46Смоленская область
Островский: облбюджет 2019 года исполнен с профицитом в 629 млн рублей
100000
Обсудить 0
Смоленская областьАлексей ОстровскийСмоленская областьЭкономика
Рекомендуем
Озеро Собачка в Смоленске
Смоленщина в 2019 году привлекла порядка 70 млрд рублей инвестиций
Уборка пшеницы
Власти Смоленщины направили в 2019 году более 5 млрд руб на развитие АПК
Процесс производства российских банкнот
Островский: облбюджет 2019 года исполнен с профицитом в 629 млн рублей
Строительство дороги
Смоленщина в 2019 году потратила на дорожный комплекс более 7 млрд рублей
Поле цветущего льна
Смоленщина за два года получила 200 млн руб допсредств на растениеводство
Владислав Шапша
Шапша: необходимо сохранить налоговые льготы в регионах-донорах
Выборы в Воронежскую облдуму назначили на 13 сентября
Выборы в Воронежскую облдуму назначили на 13 сентября
Мост в Новой Москве, размытый паводком
Движение по мосту в новой Москве, размытому паводком, восстановили
Вид на Успенский собор в Смоленске
На Смоленщине на нацпроекты в 2019 году направлены более 5 млрд рублей
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о премии имени Халеда аль-Хатыба для военкоров
Ульяновск
Волонтеры в Ульяновской области получат выплаты за борьбу с коронавирусом
Города России. Смоленск
Власти Смоленщины в 2019 г направили более 318 млн руб на поддержку МСП
Вид на Фрязино со стороны усадьбы Гребнево
Водозаборный узел реконструируют в подмосковном Фрязино
Логотип Aliexpress
AliExpress выделил 500 тысяч масок для волонтеров в Подмосковье
Липецкие депутаты поддержали малый и средний бизнес региона
Липецкие депутаты поддержали малый и средний бизнес региона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56Успенская объяснила ДТП с участием Ефремова
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
00:54США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус
Лента новостейМолния