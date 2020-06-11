Островский: промышленность – фундамент экономики Смоленской области

"Так, лидирующие показатели по наращиванию темпов производства по итогам прошлого года показали: производство мебели, текстильных изделий, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, бумаги и бумажных изделий, а также изделий из кожи, резины и пластмасс", - пояснил губернатор.

По его словам, промышленные предприятия активно пользуются мерами государственной поддержки. Для этого продолжается реализация областной государственной программы "Развитие промышленности Смоленской области". В 2019 году в ней участвовали 20 предприятий, 27 инвестиционных проектов с привлечением внебюджетных средств в размере 845 миллионов рублей.