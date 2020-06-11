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В Хакасии с 15 июня снимут режим самоизоляции
2020-06-11T17:34
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В Хакасии с 15 июня снимут режим самоизоляции

16:57 11.06.2020 (обновлено: 17:34 11.06.2020)
894
CC BY-SA 4.0 / Annenkoan / Город Абакан с горы Самохвал
Город Абакан с горы Самохвал
CC BY-SA 4.0 / Annenkoan /
КРАСНОЯРСК, 11 июн – РИА Новости. Власти Хакасии разрешили детям гулять без взрослых и с понедельника снимают режим самоизоляции, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Режим всеобщей самоизоляции в Хакасии будет снят. Кроме того, отменят и ряд действовавших ранее правил и ограничений. Такое решение было принято сегодня по итогам заседания регионального оперштаба по предупреждению распространения COVID-19, а прежде в течение недели проходили широкие обсуждения на разных уровнях. Так, с 12 июня детям разрешается покидать места проживания без сопровождения взрослых. Также с завтрашнего дня разрешается обслуживание на вынос в заведениях общепита. А с понедельника, 15 июня в Хакасии отменяется режим всеобщей самоизоляции", - говорится в сообщении.
В правительстве уточнили, что для лиц старше 65 лет соблюдение режима самоизоляции пока остается обязательным. Также рекомендуется оставаться дома людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.
С понедельника отменяется карантин для прибывающих из Москвы и Петербурга, однако остается для вернувшихся из Красноярска и Тувы. С 18 июня возобновляется работа уличных кафе при соблюдении дистанцирования посетителей и других мер безопасности. Кроме того, с 18 июня открываются фитнес-центры, тренажерные залы и другие спортивные учреждения при условии загрузки не более чем на 25% от его пропускной способности.
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Остальные правила и ограничения оставлены без изменений и действуют до 30 июня. Сохраняется обязательное ношение масок вне мест проживания, в общественных местах, в том числе в торговых точках и пунктах оказания услуг населению.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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