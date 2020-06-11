В Хакасии с 15 июня снимут режим самоизоляции

"Режим всеобщей самоизоляции в Хакасии будет снят. Кроме того, отменят и ряд действовавших ранее правил и ограничений. Такое решение было принято сегодня по итогам заседания регионального оперштаба по предупреждению распространения COVID-19, а прежде в течение недели проходили широкие обсуждения на разных уровнях. Так, с 12 июня детям разрешается покидать места проживания без сопровождения взрослых. Также с завтрашнего дня разрешается обслуживание на вынос в заведениях общепита. А с понедельника, 15 июня в Хакасии отменяется режим всеобщей самоизоляции", - говорится в сообщении.