Власти Смоленщины в 2019 г направили более 318 млн руб на поддержку МСП

СМОЛЕНСК, 11 июн – РИА Новости. Власти Власти Смоленской области в 2019 году, в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", направили на поддержку МСП более 318 миллионов рублей, сообщил глава региона Алексей Островский , отчитываясь в четверг перед депутатами областной Думы об итогах работы правительства за 2019 год.

"Во всех муниципалитетах реализуются программы, которые в обязательном порядке включают в себя финансовую, имущественную, информационную, консультационную и образовательную поддержку субъектов МСП. В частности, был создан центр "Мой бизнес". Смоленским областным фондом поддержки предпринимательства был выдан 951 микрозайм субъектам МСП - 167,4% от плана. Кроме того, разработаны специальные кредитные продукты с учетом специфики региона, которые позволяют Фонду конкурировать с банками", - сказал губернатор.

Портфель действующих займов Фонда за 2019 год составил 405 миллионов рублей, что более чем на 150 милионов рублей или 59% превышает значения предыдущего года. Фондом выдано порядка 500 микрозаймов на сумму более 430 млн рублей. Продолжает действовать программа предоставления микрозаймов сельскохозяйственным товаропроизводителям для приобретения сельхозтехники и оборудования, отметил Островский.

По его словам, на сегодняшний день наблюдается положительная тенденция налоговых поступлений по специальным налоговым режимам. В 2019 году в консолидированный бюджет области поступило два с половиной млрд. рублей, или почти на 179 тысяч рублей (на 8%) больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.