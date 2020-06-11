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Смоленская область
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Власти Смоленщины в 2019 г направили более 318 млн руб на поддержку МСП
2020-06-11T16:56
смоленская область
алексей островский
смоленская область
экономика
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алексей островский, смоленская область, экономика

Власти Смоленщины в 2019 г направили более 318 млн руб на поддержку МСП

16:56 11.06.2020
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© РИА Новости / Олег Минеев / Перейти в фотобанкГорода России. Смоленск
Города России. Смоленск
© РИА Новости / Олег Минеев
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СМОЛЕНСК, 11 июн – РИА Новости. Власти Смоленской области в 2019 году, в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", направили на поддержку МСП более 318 миллионов рублей, сообщил глава региона Алексей Островский, отчитываясь в четверг перед депутатами областной Думы об итогах работы правительства за 2019 год.
"Во всех муниципалитетах реализуются программы, которые в обязательном порядке включают в себя финансовую, имущественную, информационную, консультационную и образовательную поддержку субъектов МСП. В частности, был создан центр "Мой бизнес". Смоленским областным фондом поддержки предпринимательства был выдан 951 микрозайм субъектам МСП - 167,4% от плана. Кроме того, разработаны специальные кредитные продукты с учетом специфики региона, которые позволяют Фонду конкурировать с банками", - сказал губернатор.
Портфель действующих займов Фонда за 2019 год составил 405 миллионов рублей, что более чем на 150 милионов рублей или 59% превышает значения предыдущего года. Фондом выдано порядка 500 микрозаймов на сумму более 430 млн рублей. Продолжает действовать программа предоставления микрозаймов сельскохозяйственным товаропроизводителям для приобретения сельхозтехники и оборудования, отметил Островский.
По его словам, на сегодняшний день наблюдается положительная тенденция налоговых поступлений по специальным налоговым режимам. В 2019 году в консолидированный бюджет области поступило два с половиной млрд. рублей, или почти на 179 тысяч рублей (на 8%) больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
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"По итогам работы за год количество получивших поддержку составило 5,5 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, что в два с половиной раза больше показателей 2018 года", - пояснил глава региона.
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