МИД прокомментировал планы американских конгрессменов расширить санкции

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Стремление группы членов палаты представителей США от республиканцев причислить Россию к числу стран — спонсоров терроризма — это абсолютное хамство, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Так она прокомментировала доклад рабочей группы американских парламентариев, где рекомендуется ужесточить антироссийские санкции.
Захарова отметила, что речь идет о "теоретических изысканиях".
"Из нового, пожалуй, лишь абсолютно беспардонный призыв объявить нашу страну "государством — спонсором терроризма". Ну это, конечно, абсолютное хамство, и к подобным заявлениям отдельных представителей американского политического класса, которые пытаются повысить собственную, как мне кажется, узнаваемость на волне русофобии, мы давно привыкли, перестали каким-то образом серьезно реагировать. Просто даем четкую однозначную квалификацию", — сказала она.
В докладе республиканцев предлагается внести Россию в список стран — спонсоров терроризма за поддержку Корпуса стражей исламской революции в Иране, движений "Хезболлах", "Талибан" и "Русского имперского движения", которое США внесли в список террористических группировок.
Россия неоднократно опровергала эти обвинения.
12 декабря 2019, 15:25АкцентыОпять 25. Кто в США мечтает назвать Россию "спонсором терроризма"Американские сенаторы хотели бы признать Россию "спонсором терроризма". Для пущей весомости заявить об этом должен глава Госдепа. Правда, законопроект пока не приняли, но информационный шлейф эта инициатива оставила за собой стойкий.