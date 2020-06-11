МИД прокомментировал планы американских конгрессменов расширить санкции

Опять 25. Кто в США мечтает назвать Россию "спонсором терроризма" Американские сенаторы хотели бы признать Россию "спонсором терроризма". Для пущей весомости заявить об этом должен глава Госдепа. Правда, законопроект пока не приняли, но информационный шлейф эта инициатива оставила за собой стойкий.