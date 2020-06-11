Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572820015.html
В Воронежской области умер первый медик с COVID-19
2020-06-11T16:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
воронежская область
воронеж
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569867982_0:32:3072:1760_1200x0_80_0_0_ca6c335929d41763a644d30fdb867283.jpg
https://ria.ru/20200611/1572795655.html
россия
воронежская область
воронеж
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572820015.html?chat_room_id=1572820015
Новости
ru-RU
1277
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569867982_0:32:3072:1760_1200x0_80_0_0_ca6c335929d41763a644d30fdb867283.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569867982_341:0:3072:2048_1200x0_80_0_0_146c3acff349e00cdebb3b9f15937866.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569867982_1024:0:3072:2048_1200x0_80_0_0_dc363c15596de643d36abba2b06e4720.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, воронежская область, воронеж, общество

В Воронежской области умер первый медик с COVID-19

16:54 11.06.2020
1277
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус в лаборатории
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус в лаборатории
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Санитарка больницы №3 Воронежа стала первым умершим в регионе медработником с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает правительство региона.
"Умерла санитарка приёмного отделения больницы Воронежа №3 Татьяна Терновых. У неё был коронавирус, но она не работала с пациентами с таким диагнозом или с подозрением на него. Заражение Терновых произошло в быту и не связано с выполнением должностных обязанностей", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что это первый воронежский медик, который "скончался после установления такого диагноза".
Таким образом, число умерших с подтвержденным COVID-19 в области выросло до 21.
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Вчера, 11:53Распространение нового коронавируса
Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 500 тысяч
Всего коронавирусная инфекция подтверждена у 3766 пациентов, выздоровели 1859.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных заболевших коронавирусом превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов 28 и 29 мая. С 8 июня ежедневно регистрируются более 200 подтвержденных случаев COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000402
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыВоронежская областьВоронежОбщество
Рекомендуем
Воронеж
В Воронежской области продлили режим самоизоляции
Саратов
В Саратовской области умерла пациентка с коронавирусом
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства РФ
Минздрав назвал недопустимые для профилактики COVID-19 препараты
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
В США впервые трансплантировали легкие переболевшей COVID-19 пациентке
Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
В Москве за сутки умерли 49 пациентов с коронавирусом
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
Собянин рассказал о поступлениях новых препаратов от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин заявил, что риски заражения коронавирусом еще высоки
Кристалина Георгиева
МВФ рассказал, сколько человек окажутся за чертой бедности из-за COVID-19
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко объяснил, почему пока не стоит ходить в гости
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
В Курской области еще один священник умер от коронавируса
Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
Число жертв коронавируса в Израиле достигло 300
Коронавирус
В Швеции заявили о неизбежности второй волны коронавируса
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
В Карагандинской области вернут карантин из-за роста больных COVID-19
Машина скорой помощи
В Воронежской области число жертв коронавируса достигло 20
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56Успенская объяснила ДТП с участием Ефремова
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
00:54США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус
Лента новостейМолния