В Воронежской области умер первый медик с COVID-19

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус в лаборатории

ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Санитарка больницы №3 Санитарка больницы №3 Воронежа стала первым умершим в регионе медработником с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает правительство региона.

"Умерла санитарка приёмного отделения больницы Воронежа №3 Татьяна Терновых. У неё был коронавирус, но она не работала с пациентами с таким диагнозом или с подозрением на него. Заражение Терновых произошло в быту и не связано с выполнением должностных обязанностей", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что это первый воронежский медик, который "скончался после установления такого диагноза".

Таким образом, число умерших с подтвержденным COVID-19 в области выросло до 21.

Всего коронавирусная инфекция подтверждена у 3766 пациентов, выздоровели 1859.

В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных заболевших коронавирусом превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов 28 и 29 мая. С 8 июня ежедневно регистрируются более 200 подтвержденных случаев COVID-19.