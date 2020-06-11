https://ria.ru/20200611/1572820015.html
В Воронежской области умер первый медик с COVID-19
2020-06-11T16:54
2020-06-11T16:54
распространение нового коронавируса
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ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости.
Санитарка больницы №3 Воронежа
стала первым умершим в регионе медработником с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает правительство региона.
"Умерла санитарка приёмного отделения больницы Воронежа №3 Татьяна Терновых. У неё был коронавирус, но она не работала с пациентами с таким диагнозом или с подозрением на него. Заражение Терновых произошло в быту и не связано с выполнением должностных обязанностей", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что это первый воронежский медик, который "скончался после установления такого диагноза".
Таким образом, число умерших с подтвержденным COVID-19 в области выросло до 21.
Всего коронавирусная инфекция подтверждена у 3766 пациентов, выздоровели 1859.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных заболевших коронавирусом превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов 28 и 29 мая. С 8 июня ежедневно регистрируются более 200 подтвержденных случаев COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.