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В МИД оценили идею перевода американских солдат из Германии в Польшу
2020-06-11T17:28
мария захарова
дональд трамп
вашингтон (город)
берлин (город)
нато
польша
германия
сша
в мире
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мария захарова, дональд трамп, вашингтон (город), берлин (город), нато, польша, германия, сша, в мире

В МИД оценили идею перевода американских солдат из Германии в Польшу

16:53 11.06.2020 (обновлено: 17:28 11.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Предложения американским солдатам "переехать" из Германии в Польшу дополнительно усложнят перспективы диалога между Россией и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп планирует вывести 9,5 тысячи из почти 35 тысяч американских военнослужащих из Германии. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайбер заявил, что Берлин не получал официальной информации от Вашингтона и потому пока не комментирует данные СМИ.
"Что касается вышеупомянутой инициативы Белого дома, то вызывает она настороженность еще и потому, что сразу появились приглашения пока еще дислоцируемым в ФРГ американским солдатам переехать в соседнюю Польшу. Я хотела бы подчеркнуть, что реконфигурация военного присутствия США в направлении российских границ не только усугубит и без того высокую напряженность в сфере безопасности на континенте, но и дополнительно осложнит перспективы выстраивания конструктивного диалога между Россией и НАТО в военно-политической сфере", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Здание Министерства иностранных дел в Москве
Вчера, 16:56
В МИД предложили США вывести из Германии нестратегическое ядерное оружие
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Мария ЗахароваДональд ТрампВашингтон (город)Берлин (город)НАТОПольшаГерманияСШАВ мире
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