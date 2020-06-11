В МИД оценили идею перевода американских солдат из Германии в Польшу

"Что касается вышеупомянутой инициативы Белого дома, то вызывает она настороженность еще и потому, что сразу появились приглашения пока еще дислоцируемым в ФРГ американским солдатам переехать в соседнюю Польшу. Я хотела бы подчеркнуть, что реконфигурация военного присутствия США в направлении российских границ не только усугубит и без того высокую напряженность в сфере безопасности на континенте, но и дополнительно осложнит перспективы выстраивания конструктивного диалога между Россией и НАТО в военно-политической сфере", - сказала Захарова на брифинге в четверг.