В МИД оценили идею перевода американских солдат из Германии в Польшу

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Предложения американским солдатам "переехать" из Германии в Польшу дополнительно усложнят перспективы диалога между Россией и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп планирует вывести 9,5 тысячи из почти 35 тысяч американских военнослужащих из Германии. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайбер заявил, что Берлин не получал официальной информации от Вашингтона и потому пока не комментирует данные СМИ.
"Что касается вышеупомянутой инициативы Белого дома, то вызывает она настороженность еще и потому, что сразу появились приглашения пока еще дислоцируемым в ФРГ американским солдатам переехать в соседнюю Польшу. Я хотела бы подчеркнуть, что реконфигурация военного присутствия США в направлении российских границ не только усугубит и без того высокую напряженность в сфере безопасности на континенте, но и дополнительно осложнит перспективы выстраивания конструктивного диалога между Россией и НАТО в военно-политической сфере", - сказала Захарова на брифинге в четверг.